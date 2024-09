बादाम खाते हैं तो आज से ये वाली सफेद चीज खाना शुरू कर दें, शरीर होगा मजबूत, बढ़ेगा खून

Chilgoza Health Benefits: अक्सर कहा जाता है कि शरीर को मजबूत करने के लिए मेवा खाना चाहिए. खासकर काजू बादाम के बारे में कहा जाता है कि इनको खाने से शरीर को मजबूती मिलती है और खून बढ़ता है. लेकिन कई बार बादाम (Almonds) और काजू खाने के बाद भी कुछ लोगों की सेहत नहीं बन पाती. ऐसे में आपको बादाम पर फोकस करने की बजाय कुछ ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपकी सेहत (Health) को शानदार बना सके. ऐसे में पाइन नट्स (pine nut)यानी चिलगोजा बहुत काम की चीज साबित होता है. जी हां चिलगोजा भी एक शानदार मेवा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. कहा जाता है कि ताकत और मजबूती के मामले में चिलगोजा बादाम से भी ज्यादा कारगर साबित होता है. चलिए आज जानते हैं कि चिलगोजा मजबूती और खून बढ़ाने में कैसे मदद करता है.

पोषण की खान है चिलगोजा | Chilgoza is good for healthy body



चिलगोजा पोषक तत्वों के मामले में बादाम से कहीं आगे है. इसमें ढेर सारा प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम. आयरन, फास्फोरस और जिंक होता है. जो लोग शरीर को मजबूत करना चाहते हैं, उनको ढेर सारे प्रोटीन की जरूरत होती है और इस मामले में चिलगोजा बेस्ट है.चिलगोजा आयरन की भी खान है,इसके सेवन से आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे और मसल्स को भी ताकत मिलेगी. चिलगोज़ा हड्डियों को भी मजबूत करता है. इसे खाने से शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ती है.





इस तरह खाइए चिलगोजा, मिलेंगे कई फायदे | Eat chilgoza you will get these benefits



अगर आप एक महीने तक चार से पांच चिलगोजे रात भर भिगोकर सुबह खाएं तो आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे. अगर आप चिलगोजे को भिगोकर नहीं खाते तो इसे कच्चा ही छीलकर खा सकते हैं. आप इसे सलाद में डालकर खा सकते हैं और इसे भूनकर भी खाया जा सकता है. कई लोग चिलगोजे की दाल भी बनकर खाते हैं. इससे आपको दिन भर की एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही आपको हेल्दी फैट भी मिलेगा. इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा. चिलगोजा त्वचा और बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है.इसे खाने से दिमाग भी एक्टिव रहता है और तनाव में कमी आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.