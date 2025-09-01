जामुन के बीजों को फेंकने की बजाए बनाएं फेस पैक, हो जाएगी ऐसी ग्लोइंग स्किन, लोग मुड़ मुड़कर देखेंगे

Chehre par jamun lagane ke fayde: बरसात का मौसम आते ही जामुन बाजार में खूब नजर आने लगते हैं. स्वाद में खट्टे-मीठे ये छोटे-छोटे फल सेहत के लिए जितने अच्छे होते हैं, उतने ही फायदेमंद हमारी स्किन के लिए भी साबित होते हैं. अगर आप इस सीजन में चेहरे पर नेचुरल ग्लो और बेदाग निखार चाहती हैं, तो जामुन को अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करें.

जामुन का पोषण खजाना | benefits of jamun

जामुन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. ये न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि स्किन की हेल्थ को भी अंदर से सपोर्ट करते हैं.

दाग-धब्बे करता है दूर | black plum for anti aging

अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स के दाग या झाइयां हैं, तो जामुन का पल्प बहुत असरदार है. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को रिपेयर करते हैं और दाग-धब्बों को हल्का कर, चेहरे को बेदाग बनाते हैं.

एंटी-एजिंग का नेचुरल सोर्स | Jamun for skin

उम्र से पहले झुर्रियां और फाइन लाइन्स नजर आना आजकल आम समस्या है. जामुन में मौजूद एंटी-एजिंग गुण स्किन को टाइट और हेल्दी बनाए रखते हैं. इससे त्वचा पर उम्र के असर देर से दिखते हैं.

ऑयली स्किन को बैलेंस करता है | glowing skin with jamun

बरसात में अक्सर चेहरे पर एक्सेस ऑयल जमा हो जाता है. जामुन का गूदा स्किन को हाइड्रेट करने के साथ-साथ ऑयल को कंट्रोल करता है. इससे स्किन फ्रेश और निखरी हुई लगती है.

ऐसे करें इस्तेमाल | jamun skin care tips

जामुन का पल्प निकालकर सीधा चेहरे पर लगाया जा सकता है. इसके अलावा जामुन के बीज भी बेहद फायदेमंद हैं. बीज का पाउडर बनाकर उसमें शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. यह पैक एक्ने और पिंपल्स को कम करने में मदद करता है.

बालों के लिए भी फायदेमंद | jamun for acne

सिर्फ स्किन ही नहीं, जामुन बालों के लिए भी शानदार है. इसके पोषक तत्व बालों को हेल्दी और घना बनाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

