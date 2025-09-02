विज्ञापन

सिर की खुजली और डैंड्रफ के चक्कर में हो रही हैं लोगों के सामने बेइज्जती, करें ये काम...तुरंत मिलेगा आराम

Causes of Itchy Scalp: सिर की खुजली और डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं? नीम, दही, प्याज का रस और नारियल तेल जैसे घरेलू नुस्खे अपनाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं.

सिर की खुजली और डैंड्रफ के चक्कर में हो रही हैं लोगों के सामने बेइज्जती, करें ये काम...तुरंत मिलेगा आराम
Itchy Scalp? इन घरेलू टिप्स से पाएंगे तुरंत राहत

Home Remedies For Itchy Scalp: सर्दियों में स्कैल्प का ड्राई होना, डैंड्रफ, फंगल इंफेक्शन या फिर तनाव, सिर में खुजली की बड़ी वजह बन सकते हैं. अक्सर बालों में जमा गंदगी और हेयर डाई का भी असर दिखता है. कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि स्कैल्प पर लालिमा, सूजन और पपड़ी तक बनने लगती है. इस स्थिति को सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है.

सिर में खुजली के कारण  | Causes of Itchy Scalp

  • डैंड्रफ (Dandruff).
  • हाइव्स (Hives).
  • जुएं (Head Lice).
  • स्कैल्प रिंगवार्म.
  • स्कैल्प सोरायसिस.
  • एटोपिक डर्मेटाइटिस.
सिर में खुजली के लक्षण | Symptoms of Itchy Scalp

  • सिर की त्वचा का रूखा और ड्राई होना.
  • जलन और लालिमा.
  • सूजन आना.
  • सफेद पपड़ी का बनना.
  • पस से भरे घाव.
  • बाल झड़ना या गंजापन.
खुजली दूर करने के घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Itchy Scalp)

दही का इस्तेमाल | yogurt for scalp

सप्ताह में 3-4 बार दही से स्कैल्प पर हल्की मालिश करें. इससे खुजली कम होगी और बालों में नेचुरल शाइन आएगी.

तेलों का मिश्रण |  Dandruff hair fall

अरंडी का तेल, नारियल तेल और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर सिर की मालिश करें. रातभर लगाने के बाद सुबह धो लें. यह नुस्खा डैंड्रफ और खुजली दोनों दूर करेगा.

प्याज का रस | natural scalp care

कॉटन की मदद से प्याज का रस स्कैल्प पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद बाल धो लें. प्याज में मौजूद सल्फर इंफेक्शन और खुजली को कम करता है.

नीम और गुढ़हल का पानी |  dandruff home remedies

नीम और गुढ़हल की पत्तियां पानी में उबालें और उससे सिर धोएं. यह प्राकृतिक उपाय बालों को हेल्दी बनाता है और खुजली मिटाता है.

नारियल तेल और कपूर | hair care tips

नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर सिर की मसाज करें. यह न सिर्फ खुजली मिटाएगा बल्कि इंफेक्शन से भी राहत दिलाएगा.

नींबू का रस | dandruff during winter

नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड स्कैल्प को साफ करता है और डैंड्रफ हटाकर खुजली कम करता है.

सिरका (Vinegar) | itchy scalp causes

थोड़े पानी में सिरका मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और कुछ मिनट बाद धो लें. यह रूसी और खुजली से तुरंत राहत देता है. सिर की खुजली और डैंड्रफ को नजरअंदाज करना सही नहीं है. अगर आप घरेलू नुस्खों को अपनाएंगे तो यह समस्या जल्दी कंट्रोल हो सकती है. नियमित हेयर वॉश, तेल मालिश और नेचुरल उपाय अपनाने से बाल हेल्दी और चमकदार रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

