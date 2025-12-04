विज्ञापन

Vladimir Putin Fitness: पुतिन की डेली डाइट और फिटनेस का राज, जानिए व्लादिमीर पुतिन रोजाना क्या खाते हैं?

Vladimir Putin Fitness: पुतिन 73 साल की उम्र में भी एकदम फिट रहते हैं. वह अपनी फिटनेस और  दमदार शारीरिक बनावट के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं.

व्लादिमीर पुतिन की फिटनेस का राज
File Photo
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं।
  • पुतिन 73 वर्ष की उम्र में भी अपनी फिटनेस और दमदार शारीरिक बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं।
  • पुतिन का डेली रूटीन सरल, पारंपरिक और हाई प्रोटीन वाले आहार का पालन करता है।
Vladimir Putin Fitness Diet: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत पहुंचने वाले हैं. पुतिन का 30 घंटे का ये भारत दौरा बेहद खास माना जा रहा है. इन सब से परे पुतिन एक चीज को लेकर भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और वह है उनकी फिटनेस. पुतिन 73 साल की उम्र में भी एकदम फिट रहते हैं. वह अपनी फिटनेस और  दमदार शारीरिक बनावट के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. हर कोई उनकी फिटनेस का राज जानना चाहता है. अगर, पुतिन के डेली रूटीन की बात की जाए तो वह कोई खास चीज नहीं खाते. पुतिन अपने डेली रूटीन में सरल, पारंपरिक और हाई प्रोटीन वाले आहार का पालन करते हैं.

पुतिन की डेली डाइट और फिटनेस का राज

पुतिन ट्रेंड्स वही चीजें खाना पसंद करते हैं, जो उन्हें पसंद है और जिससे एनर्जी मिले. 2016 में एक टीवी कॉल-इन शो के दौरान एक बच्चे के साथ सार्वजनिक बातचीत में उन्होंने अपना यह रवैया तब स्पष्ट कर दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें नाश्ते में दलिया पसंद है. उन्होंने बताया कि मैं हर दिन दलिया मजे से खाता हूं.

पुतिन क्या खाते हैं?

पत्रकार बेन जुडाह के मुताबिक, पुतिन देर से उठते हैं और दोपहर के तुरंत बाद खाना खाते हैं और शुरुआत एक भरपेट, लेकिन साधारण नाश्ते से करते हैं. जुडाह की किताब 'फ्रैजाइल एम्पायर: हाउ रशिया फेल इन एंड आउट ऑफ लव विद व्लादिमीर पुतिन' के अनुसार, वह पनीर, ऑमलेट या कभी-कभी दलिया खाते हैं. उन्हें बटेर के अंडे पसंद हैं. इसके साथ वह फलों का जूस पीते हैं.

पुतिन ने 2019 में जारग्रेड टीवी को बताया कि मेरी कोई खास पसंद नहीं है. मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं. टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि. सुबह में दलिया, पनीर और शहद आदि. अगर मांस और मछली में से कोई एक चुनना हो, तो मुझे मछली पसंद है.

