Vladimir Putin Fitness: पुतिन की डेली डाइट और फिटनेस का राज, जानिए व्लादिमीर पुतिन रोजाना क्या खाते हैं?

Vladimir Putin Fitness Diet: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत पहुंचने वाले हैं. पुतिन का 30 घंटे का ये भारत दौरा बेहद खास माना जा रहा है. इन सब से परे पुतिन एक चीज को लेकर भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और वह है उनकी फिटनेस. पुतिन 73 साल की उम्र में भी एकदम फिट रहते हैं. वह अपनी फिटनेस और दमदार शारीरिक बनावट के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. हर कोई उनकी फिटनेस का राज जानना चाहता है. अगर, पुतिन के डेली रूटीन की बात की जाए तो वह कोई खास चीज नहीं खाते. पुतिन अपने डेली रूटीन में सरल, पारंपरिक और हाई प्रोटीन वाले आहार का पालन करते हैं.

यह भी पढ़ें:- इस पत्ते में कूट-कूट कर भरे हैं पोषक तत्व,शरीर को मिलेंगे 5 फायदे, जानिए सर्दियों में मोरिंगा क्यों खाना चाहिए

पुतिन की डेली डाइट और फिटनेस का राज

पुतिन ट्रेंड्स वही चीजें खाना पसंद करते हैं, जो उन्हें पसंद है और जिससे एनर्जी मिले. 2016 में एक टीवी कॉल-इन शो के दौरान एक बच्चे के साथ सार्वजनिक बातचीत में उन्होंने अपना यह रवैया तब स्पष्ट कर दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें नाश्ते में दलिया पसंद है. उन्होंने बताया कि मैं हर दिन दलिया मजे से खाता हूं.

पत्रकार बेन जुडाह के मुताबिक, पुतिन देर से उठते हैं और दोपहर के तुरंत बाद खाना खाते हैं और शुरुआत एक भरपेट, लेकिन साधारण नाश्ते से करते हैं. जुडाह की किताब 'फ्रैजाइल एम्पायर: हाउ रशिया फेल इन एंड आउट ऑफ लव विद व्लादिमीर पुतिन' के अनुसार, वह पनीर, ऑमलेट या कभी-कभी दलिया खाते हैं. उन्हें बटेर के अंडे पसंद हैं. इसके साथ वह फलों का जूस पीते हैं.

पुतिन ने 2019 में जारग्रेड टीवी को बताया कि मेरी कोई खास पसंद नहीं है. मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं. टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि. सुबह में दलिया, पनीर और शहद आदि. अगर मांस और मछली में से कोई एक चुनना हो, तो मुझे मछली पसंद है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.