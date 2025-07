नन्हे बच्चे को सीधे गाय के थन से दूध पिलाता दिखा शख्स, डॉक्टर से जान लें कितना खतरनाक है ऐसा करना

Parenting Tips: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने नन्हे बच्चे को सीधे गाय के थन से दूध पिलाता नजर आ रहा है. ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. वहीं, कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या बच्चे को इतनी कम उम्र में गाय-भैंस का दूध पिलाया जा सकता है? या इस तरह सीधे गाय के थन से कच्चा दूध पिलाना बच्चे के लिए कितना सेफ है? आइए जानते हैं इसपर एक्सपर्ट्स की राय-

फूड पॉइजनिंग से तुरंत राहत कैसे पाएं? आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताए असरदार उपाय

मामले को लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान सर्वोदय हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अर्चना यादव ने बताया, नवजात शिशु के लिए गाय का दूध बिल्कुल सेफ नहीं है. इससे बच्चे को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे-

गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट को नवजात बच्चे की पाचन प्रणाली आसानी से नहीं पचा पाती है, इससे बच्चे का पेट खराब हो सकता है.

जल्दी गाय का दूध देने से बच्चे को दूध से एलर्जी हो सकती है.

गाय के दूध में नवजात के लिए जरूरी आयरन, विटामिन C और अन्य जरूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं. इससे बच्चे में कुपोषण या खून की कमी हो सकती है.

Is this good for a baby? Please answer pic.twitter.com/8wXKBvofaO