Vegetarian Hair Care: शाकाहारी लोग खाने में ये 5 चीजें कर लें शामिल, तेजी से बढ़ने लगेंगे बाल, नेचुरल बायोटिन से हैं भरपूर

Vegetarian Hair Care: आजकल की भागदौड़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है. लेकिन, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहते हैं और घने बाल चाहते हैं, तो आप अपने खानपान में बदलाव करें और बायोटिन की मात्रा बढ़ाएं, जो नई कोशिकाओं और रोमछिद्रों को बनाए रखने और बालों के सक्रिय विकास के लिए जिम्मेदार है. बायोटिन एक ऐसा पोषक तत्व है, जो बालों के विकास के लिए आवश्यक है. लेकिन, आप अंडे और सैल्मन खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें छोड़ें और प्राकृतिक बायोटिन युक्त सप्लीमेंट्स लें, जो प्राकृतिक और पौधों पर आधारित हैं. इसके लिए आपको अपने खाने में सिर्फ 5 चीजों को शामिल करना है. चलिए आपको बताते हैं नेचुरल बायोटिन से भरपूर चीजें कौन सी हैं, जो बालों को तेजी बढ़ाने में मदद करेंगे.

अवोकाडो

यह मलाईदार और पोषक तत्वों से भरपूर फल न केवल हेल्दी फैट का एक स्रोत है, बल्कि इसमें प्रति फल 3-6 माइक्रोग्राम बायोटिन भी होता है. विटामिन बी5 और ई से भरपूर, ये पोषक तत्व बालों के विकास में भी सहायक होते हैं और बालों को ऑक्सीडेटिव क्षति और तनाव से बचाते हैं.

शकरकंद पोषक तत्वों का भंडार है. एक मध्यम आकार की शकरकंद में 2-3 माइक्रोग्राम बायोटिन होता है. बीटा-कैरोटीन से भरपूर, हमारा शरीर आमतौर पर इसे विटामिन ए में परिवर्तित करता है और सीबम उत्पादन को उत्तेजित करता है, जिससे हमारी खोपड़ी नमीयुक्त और हेल्दी रहती है.

पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां बेहद पौष्टिक होती हैं और एक कप कच्चे पालक में लगभग 12 माइक्रोग्राम बायोटिन होता है. विटामिन ए और सी से भरपूर यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देकर और स्कैल्प के स्वास्थ्य को बनाए रखकर प्राकृतिक रूप से बालों के विकास में मदद करता है.

मशरूम की प्रति सर्विंग में 2-6 माइक्रोग्राम बायोटिन होता है. मशरूम में कॉपर से भरपूर होता है. यह एक ऐसा खनिज है, जो मेलेनिन के उत्पादन में मदद करता है. मशरूम के सेवन से आप लंबे, मजबूत और काले बालों का आनंद ले सकते हैं.

बादाम और अखरोट जैसे मेवे आपके रोजमर्रा के आहार में बायोटिन जोड़ने का एक सुविधाजनक और स्वादिष्ट तरीका है, जो प्रति औंस लगभग 1-2 माइक्रोग्राम बायोटिन प्रदान करते हैं. बादाम विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो बालों के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है. अखरोट में ओमेगा-3 होता है, जो स्कैल्प और बालों के विकास को बढ़ावा देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.