Tea For Skin And Hair: चमकदार त्वचा और काले-घने बाल चाहिए, तो पिएं ये 3 तरह की चाय, 1 हफ्ते में चमक उठेगा चेहरा

Herbal Teas For Glowing Skin And Hair Growth: हर कोई सुंदर काले-घने बाल और चमकदार त्वचा चाहता है, लेकिन आजकल कामकाज की भागदौड़, खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते इनका ध्यान नहीं रख पाते. हालांकि, कई लोग खूबसूरत चेहरे और लंबे बालों के लिए ब्यूटी पार्लर जाकर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लगातार सही देखभाल नहीं होने के चलते हालात वैसे ही हो जाते हैं. दरअसल, काले-घने बाल और चमकदार त्वचा ये दोनों चीजें बहुत आसानी से हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, वह त्वचा और बालों को पोषण देता है. ऐसे में अपने खानपान का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है.

यह भी पढ़ें:- चुकंदर के जूस में नींबू मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं? चुकंदर का जूस कितने दिन तक पीना चाहिए, जानिए क्या कहती है स्टडी

दरअसल, हर्बल चाय का स्वाद भले ही अच्छा न हो, लेकिन इन्हें पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. हर्बल चाय में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज होते हैं. ये शरीर की अंदरूनी सुरक्षा करती हैं. इसके साथ ही त्वचा और बालों के विकास में मदद करती हैं. चलिए आप आपको ऐसी ही 3 तरह की हर्बल चाय के बारे में बताते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं.

तुलसी चाय

हर घर में तुलसी का पौधा होता है. तुलसी के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं. ये त्वचा की सुंदरता और बालों के विकास में बहुत मददगार होते हैं. तुलसी के पत्ते खून को शुद्ध करते हैं. रोजाना तुलसी की चाय पीने से हमारे शरीर में एंटीबैक्टीरियल गुण बढ़ते हैं. यह मुंहासों और त्वचा की दरारों को रोकता है. यह स्कैल्प पर रूसी कम करने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है. रोजाना एक कप गर्म तुलसी की चाय पीने से त्वचा में चमक आएगी.

कैमोमाइल फूलों से बनी कैमोमाइल चाय आपके चेहरे पर निखार लाती है. यह तनाव कम करती है और मन को शांत रखती है. इस चाय को पीने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है. इससे अच्छी नींद आती है. इस चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. यह उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षणों से लड़ने में मदद करता है और एक चमकदार बनाता है. हफ्ते में एक बार ठंडी कैमोमाइल चाय से बालों की मालिश करने से अद्भुत फायदे मिल सकते हैं.

अगर आप हार्मोनल असंतुलन, मुंहासे, तैलीय त्वचा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो पुदीने की चाय जरूर पिएं. इसे पीने से शरीर अंदर से साफ हो जाता है. पुदीने की चाय में हार्मोनल असंतुलन की समस्या को कम करने की क्षमता होती है. इसमें मौजूद मेन्थॉल में सूजन-रोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं. यह त्वचा की सुरक्षा में मदद करता है. यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों को घना बनाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.