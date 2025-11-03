गैस से छुटकारा पाने के लिए खाना खाने से पहले अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, डॉक्टर ने बताया पहली बार में ही दिख जाएगा असर

Gas Home Remedy: पेट में गैस बनना पाचन से जुड़ी सबसे आम समस्या है. आमतौर पर लोगों को इस परेशानी का सामना खाना खाने के बाद करना पड़ता है. बता दें कि जब पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता या फिर हम गलत खा-पी लेते हैं तो पेट फूलना या गैस बनना शुरू हो जाती है. इसका प्रभाव हमारे रोजमर्रा के काम पर भी पड़ता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग दवाओं का सहारा लेते हैं लेकिन कभी-कभी ये भी कारगर साबित नहीं होती हैं. ऐसी स्थिति में घरेलू चीजें काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं. इसी पर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने खाना खाने के बाद बनने वाली गैस की समस्या से राहत पाने के लिए सबसे असरदार घरेलू नुस्खा बताया है. उनका मानना है कि इसका प्रयोग करते ही पहली बार में असर देखने को मिल सकता है.

घरेलू नुस्खे के लिए सामग्री

आधा छोटा चम्मच गाय का घी

2 चुटकी सेंधा नमक

2 चुटकी हींग

इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप आधा छोटा चम्मच गाय के घी के साथ 2 चुटकी सेंधा नमक और 2 चुटकी हींग मिला लें. इससे एक चटनी तैयार हो जाएगी. अब इसका सेवन आपको खाना खाने से ठीक पहले करना होगा. डॉक्टर रोबिन के अनुसार जिन लोगों के पेट में गैस बनती है, अफारा आता है उनके लिए ये घरेलू नुस्खा कारगर साबित होगा.

पेट के लिए हींग कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. ये पाचन एंजाइमों के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे खाने को पचाना काफी आसान हो जाता है. साथ ही इसके सेवन से आंत भी सही तरह से काम करती हैं. इसके अलावा एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द जैसी पाचन की समस्याओं से राहत पाने के लिए हींग काफी लाभदायक मानी जाती है.

पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए सेंधा नमक बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से आंतों में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. इससे व्यक्ति की भूख तो बढ़ती ही है साथ में पेट फूलने, अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिल जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.