डार्क स्किन टोन पर कौन से रंग की Nail Polish सूट करती है? जानें कैसे खूबसूरत दिखेंगे आपके हाथ

Which nail color looks good on dark skin: आज के समय में नेल्स कराने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. अपने हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लोग नेल सैलून जाकर नाखूनों पर अलग-अलग नेल पेंट, जेल नेल पेंट और आर्ट कराना पसंद कर रहे हैं. हालांकि, अक्सर लोग डार्क स्किन टोन पर गलत शेड चुन लेते हैं, जिससे हाथ खूबसूरत दिखने की बजाय उल्टा डल और मटमैले लगने लगते हैं. ऐसे में सही नेल कलर चुनना जरूरी है. आइए जानते हैं अगर आपका स्किन टोन डार्क है, तो कौन-से रंग की नेल पेंट चुनें और किनसे बचें.

बहुत डल और मटमैले रंगों से बचें

डार्क स्किन टोन पर बहुत ज्यादा डल, ग्रे या मडी कलर अच्छे नहीं लगते. ऐसे रंग हाथों की खूबसूरती को दबा देते हैं और स्किन को और डार्क दिखाने लगते हैं. इसलिए ऐसे शेड्स को अवॉइड करना ही बेहतर है.

डार्क स्किन टोन पर डीप, रिच और हाई कॉन्ट्रास्ट कलर सबसे ज्यादा सूट करते हैं. ये रंग हाथों को उभारते हैं और स्किन में नेचुरल ग्लो लाते हैं. इसके लिए आप

फॉरेस्ट ग्रीन

वाइन या बरगंडी

टेराकोटा

चॉकलेट ब्राउन या

सफायर ब्लू जैसे रिच शेड्स चुन सकते हैं.

ये रंग हाथों को बहुत एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देते हैं, खासकर पार्टी या फेस्टिव मौकों पर.

लाइट शेड भी कर सकते हैं ट्राई

अगर आपको हल्के रंग पसंद हैं, तो बहुत ज्यादा फीके नहीं बल्कि वार्म और सॉफ्ट लाइट शेड्स चुनें. जैसे-

आइवरी

वार्म न्यूड

कैरेमल

मिंट ग्रीन

लाइलेक

ये शेड्स हाथों को फ्रेश और क्लीन लुक देते हैं, खासकर डेली वियर के लिए.

अगर आप दुल्हन हैं, तो क्लासिक डीप रेड से बेहतर कुछ नहीं है. यह रंग डार्क स्किन टोन पर बेहद रॉयल और ट्रेडिशनल लगता है. इसके अलावा आप-

न्यूड के साथ गोल्ड टच

गोल्ड कैट-आई नेल्स या

सॉफ्ट फ्रेंच मैनीक्योर भी चुन सकती हैं. ये कलर ब्राइडल लुक को और निखार देते हैं.

इन सब से अलग डार्क स्किन टोन पर न्यूड बेस के साथ गोल्ड या ऑफ-व्हाइट टिप्स वाला फ्रेंच मैनीक्योर बहुत क्लासी लगता है.

इस तरह सही रंग आपके हाथों को ग्लोइंग और ज्यादा एलिगेंट बना सकता है.