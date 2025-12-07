पानी में नींबू के साथ ये 2 चीजें मिलाकर बना लें Cleaning Liquid, 5 मिनट में चमक जाएगा गंदा से गंदा ट्रॉली बैग, ऐसे करें इस्तेमाल

Trolley Bag Kaise Saaf Karen: घूमना-फिरना, ट्रिप पर जाना किसे पसंद नहीं होता है. ट्रैवल में अपने सामान को रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सूटकेस या फिर ट्रॉली बैग. आजकल बाजारों में तरह-तरह के ट्रॉली बैग और सूटकेस उपलब्ध हैं जो सालोंसाल चलते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण ये समय के साथ-साथ गंदे हो जाते हैं. कई बार गंदगी इतनी ज्यादा दिखने लगती है कि बैग को ले जाने का मन ही नहीं करता. अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू हैक बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप 5 मिनट में अपने पुराने-गंदे दिखने वाले ट्रॉली बैग को चमका सकते हैं. ये जानकारी कंटेंट क्रिएटर दीपक कुमार भगत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. चलिए जानते हैं इस हैक को कैसे अपनाएं.

जरूरी सामग्री

एक कटोरी पानी

नींबू

सिरका

बेकिंग सोडा

कॉटन कपड़ा

इसके लिए आप पहले एक कटोरी पानी लें और उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें. अब इस मिश्रण में 2 चम्मच सफेदा सिरका और आधे कटे हुए नींबू का रस अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपका क्लीनिंग लिक्विड बिल्कुल तैयार है.

इससे साफ करने के लिए आपको एक कॉटन कपड़ा लेना है. अब इस कपड़े को क्लीनिंग लिक्विड में भीगाकर निचोड़ लें और फिर अपने ट्रॉली बैग को रगड़ते हुए साफ करें. इससे सारी गंदगी कपड़े पर आ जाएगी और 5 मिनट में आपका ट्रॉली बैग नए जैसा चमकने लगेगा.

ये हैक्स भी हैं फायदेमंद

अगर आपके ट्रॉली बैग पर काफी ज्यादा धूल-मिट्टी जम गई है तो साफ करने के लिए आप गर्म पानी और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप दोनों चीजों को मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. फिर सूती कपड़े की मदद से बैग को पोंछे और सूखने के लिए हवा में रख दें. इससे आपका बैग साफ हो जाएगा.

कई बार बहुत ज्यादा दिनों तक बैग की सफाई न होने और रखे रहने से उसपर फफूंदी भी लग जाती है. इसको साफ करने के लिए सिरके या वाइन का प्रयोग कर सकते हैं. इससे भी बैग मिनटों में साफ हो सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.