Heartbreak Shayari: द‍िल टूट गया है, तो बस पढ़ लें ये 15 शायरी, हर मर्ज की दवा छ‍िपी है इनमें

Shayari for Heartbreak: अगर आपका भी हाल फिलहाल में दिल टूटा है तो हम आपके लिए ऐसी 10 शायरियां लेकर आए हैं जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी और आपके लिए हर मर्ज की दवा साबित होंगी.

टूटे दिल के लिए 15 शायरी

Heartbreak Shayari: प्यार-मोहब्बत में दिल टूटना आम बात है लेकिन इस समय खुद को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है. इस समय व्यक्ति खुद को अकेला और उदास महसूस करता है. ऐसे में लोग दर्द को बयां करने के लिए अक्सर शेर और शायरियों का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपका भी हाल फिलहाल में दिल टूटा है या फिर ब्रेकअप हुआ है तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए ऐसी 10 शायरियां लेकर आए हैं जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी और आपके लिए हर मर्ज की दवा साबित होंगी.

1. दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए,
जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए.

2. तजुर्बा कहता है मोहब्बत से किनारा लूं,
और दिल कहता है कि तजुर्बा दोबारा कर लूं

3. बेवफा वक्त था, 
तुम थे, या मुकद्दर मेरा,
बात इतनी ही है
कि अंजाम जुदाई निकाला.

4. सख्त काफिर था,
जिसने पहले मीर,
मजबह-ए-इश्क
इख्तियार किया

5. गुजर तो जायेगी
तेरे बगैर भी लेकिन
बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी

6. किस किस को बताएंगे
जुदाई का सबब हम
तू मुझसे खफा है तो
जमाने के लिए आ

7. आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा
वक़्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा

8. इलाज-ए-दर्द-ए-दिल तुम से मसीहा हो नहीं सकता
तुम अच्छा कर नहीं सकते मैं अच्छा हो नहीं सकता

9. मैं मुसाफिर हूं कोई ठिकाना न रहा
बसर करता हूं दूर किसी वीराने में,
मैं महफिल की ख्वाहिश में था कभी
अब चाहत ही न रही इस दीवाने में !

10. जिंदगी के हर मोड़ पर तूने आजमाया है,
हर बार एक नया दर्द हमने पाया है
अब तो आदत-सी हो गई है इन जख्मों की,
क्या पता खुदा ने मेरे लिए यही नसीब बनाया है

11. आदमी-आदमी से मिलता है, 
दिल मगर कम किसी से मिलता है

12. इक इश्क का गम आफत
और उस पे ये दिल आफत
या गम ना दिया होता
या दिल ना दिया होता

13. तुम्हारा दिल मेरे दिल के
बराबर हो नहीं सकता,
वो शीशा हो नहीं सकता,
ये पत्थर हो नहीं सकता

14. जब सब कुछ अकेले बरदाश
करने की आदत हो जाए
तब फर्क नहीं पड़ता 
कौन साथ है और कौन नहीं !

15. न कोई शिकवा और शिकायत रही अब
शायद न पहले जैसी चाहत रही अब

