विज्ञापन

जब लगा दुनिया के सामने नहीं अपनाएंगे अमिताभ बच्चन, तब व्यवसायी से रेखा ने की शादी, एक्ट्रेस की सहेली का खुलासा

हाल ही में एक बातचीत में डिज़ाइनर बीना रमानी, जिनकी रेखा के साथ गहरी दोस्ती थी. उन्होंने याद किया कि कैसे एक्ट्रेस चाहती थीं कि बिग बी उनके रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार करें.

Read Time: 2 mins
Share
जब लगा दुनिया के सामने नहीं अपनाएंगे अमिताभ बच्चन, तब व्यवसायी से रेखा ने की शादी, एक्ट्रेस की सहेली का खुलासा
रेखा और अमिताभ बच्चन ने सिलसिला और कई दूसरी फिल्मों में ऑन-स्क्रीन ज़बरदस्त केमिस्ट्री शेयर की थी...
नई दिल्ली:

रेखा और अमिताभ बच्चन ने सिलसिला और कई दूसरी फिल्मों में ऑन-स्क्रीन ज़बरदस्त केमिस्ट्री शेयर की थी. दोनों ऑफ-स्क्रीन भी काफी करीब थे और हाल ही में एक बातचीत में डिज़ाइनर बीना रमानी, जिनकी रेखा के साथ गहरी दोस्ती थी. उन्होंने याद किया कि कैसे एक्ट्रेस चाहती थीं कि बिग बी उनके रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार करें. हालांकि, उस समय अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी. बीना ने दावा किया कि बिग बी के पॉलिटिकल करियर की वजह से ही वह रेखा के साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली  स्वीकार नहीं कर पाए.

बीना ने ANI से बात की और रेखा के बचपन को याद किया और बताया कि कैसे एक्ट्रेस अपने सुपरस्टार पिता जेमिनी गणेशन के साथ अपने रिश्ते से प्रभावित थीं, क्योंकि उनका जन्म शादी के बिना हुआ था. “रेखा बहुत अच्छी दोस्त थीं. वह बच्चों जैसी थीं. वह प्योर हैं. अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई नासमझी वाली हरकतें की हैं, तो वे मासूमियत की वजह से थीं. वह अपने बचपन में फंसी हुई थीं. मां और पिता की दोनों से उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत थी और उन्हें वह प्यार नहीं मिल पाया. फिर बहुत कम उम्र में 13-14 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने अपना बचपन जिया ही नहीं.”  

बीना के मुताबिक जब वह रेखा से मिली तो उनकी दुनिया अमिताभ के इर्द- गिर्द घूमती थी. वह और अमिताभ आत्मिक रूप से जुड़ गए थे. अमिताभ के राजनीति में आने के बाद यह रिश्ता सार्वजनिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया. इस दौरान रेखा मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. बाद में उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rekha Amitabh Bachchan Affair, Rekha Amitabh Bachchan Breakup, Rekha Amitabh Bachchan First Film, Rekha Amitabh Bachchan Facts, Rekha Amitabh Bachchan Hit Songs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com