Relationship Tips: मैं अपने पार्टनर से ब्रेकअप कैसे करूं? बिना ठेस पहुंचाए रिश्ता खत्म करने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

Breakup Tips: आजकल के दौर में रिश्ते को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. कई बार तो एक रिलेशनशिप में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव और टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि केवल ब्रेकअप करना ही एकमात्र ऑप्शन नजर आता है. हालांकि, किसी रिश्ते को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए रिश्ते को आगे चलाना भी काफी ज्यादा कठिन हो जाता है. ऐसे में बस एक ही सवाल मन में आता है कि 'मैं अपने पार्टनर से ब्रेकअप कैसे करूं?'. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी 5 आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप बिना ठेस पहुंचाए अपने पार्टनर से रिश्ता खत्म कर सकते हैं.

1. पब्लिकली नहीं पर्सनली बात करें

अगर आपने ब्रेकअप करने का प्लान बना लिया है तो पार्टनर से हमेशा पर्सनली आमने-सामने बात करें. पब्लिकली बात करने से सामने वाला हर्ट हो सकता है. बात करते समय अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें.

2. लड़ाई-झगड़ा न करें

ब्रेकअप के दौरान उदासी महसूस होना बहुत ही सामान्य बात है. इस समय आपको या सामने वाले को गुस्सा भी आ सकता है लेकिन लड़ाई-झगड़े से बचने के लिए परिस्थिति को अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश करें. ऐसे में दर्द को महसूस करें और उसे व्यक्त करें, लेकिन कोई गलत कदम न उठाएं.

ब्रेकअप के बाद कभी भी अपने पार्टनर का अनादर या अपमान न करें. याद रखें, रिश्ता खत्म होने से पहले वह व्यक्ति आपके जीवन में एक खास जगह रखता था. इसलिए हमेशा सम्मान और संवेदनशीलता के साथ उन्हें अलविदा कहें.

जब भी आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप करें को केवल अपनी बात या विचार व्यक्त कर बातचीत खत्म न करें. अपने पार्टनर को बोलने का मौका जरूर दें और उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करें. ऐसा व्यवहार आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है.

ब्रेकअप करने की तुलना में उसके दर्द से उभरना काफी मुश्किल होता है. मूव ऑन करने के लिए आप किसी और रिलेशनशिप में आने की जगह खुद पर ध्यान देना शुरू करें. आप अपनी सेहत, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस करें, ऐसा करने से आप पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ सकेंगे.

