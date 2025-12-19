विज्ञापन

जब दिलीप कुमार ने पहली बार सायरा बानो को अपनी प्रेमिका मधुबाला से मिलवाया, वह मुगल-ए-आजम के सेट पर आती थी और

गुजरे जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने लेहरेन टीवी को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो को अपनी मशहूर को-स्टार मधुबाला से मिलवाया था.

Read Time: 2 mins
Share
जब दिलीप कुमार ने पहली बार सायरा बानो को अपनी प्रेमिका मधुबाला से मिलवाया, वह मुगल-ए-आजम के सेट पर आती थी और
दिलीप कुमार ने सायरा बानो को अपनी प्रेमिका मधुबाला से मिलवाया था
नई दिल्ली:

गुजरे जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने लेहरेन टीवी को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो को अपनी मशहूर को-स्टार मधुबाला से मिलवाया था. ज़िंदगी में पहली बार सायरा बानो से मिलने के बारे में बात करते हुए दिलीप कुमार ने इंटरव्यू में कहा, “सायरा जी के बारे में मेरा पहला इंप्रेशन यह था कि वह बहुत छोटी थीं. मैं उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले से जानता था.” उन्होंने आगे कहा, “जब वह ‘मुगल-ए-आजम' की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए दिखाई दीं, तो वह बस एक छोटी लड़की थीं. मैंने उन्हें मधुबाला से मिलवाया. मैं उन्हें उठाकर एक स्टूल पर बैठाता था, बस यही शुरुआत थी.”

एक्टर ने अपने रिएक्शन के बारे में भी बताया, जब सायरा ने बाद में फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने कहा, “जब उसने फिल्म इंडस्ट्री में आने की इच्छा जताई, तो शुरू में मैं इसके खिलाफ था. मैं सोचता था, लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में क्या करेंगी? वह पढ़ी-लिखी थी और इंग्लैंड में पढ़ी थी. मुझे लगा कि अब उसकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जानी चाहिए, तो फिल्में क्यों?” उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, उसने एक्टिंग करने का पक्का इरादा कर लिया था और बाकी की कहानी मुझसे बेहतर उसी ने बताई है.”

बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने कथित तौर पर कुछ सालों तक डेट किया था, लेकिन दिलीप मधुबाला और उनके पिता के साथ पर्सनल कारणों से अलग हो गए. दिलीप और सायरा की बात करें तो इस कपल ने 1966 में शादी की थी, जब एक्ट्रेस सिर्फ 22 साल की थीं. जबकि दिलीप कुमार 44 साल के थे. कपल की उम्र में 22 साल का गैप था. जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि मशहूर एक्टर दिलीप कुमार का 7 जुलाई, 2021 को 98 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया.

एक्टर को आज भी देवदास, मुगल-ए-आज़म, गंगा जमुना, नया दौर, राम और श्याम, क्रांति जैसी कई फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए याद किया जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dilip Kumar Madhubala, Dilip Kumar Madhubala Affair, Dilip Kumar Madhubala Films, Dilip Kumar Madhubala Facts, Dilip Kumar Madhubala Breakup Rason
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com