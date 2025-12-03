क्या टॉयलेट सीट पर बैठने से इन्फेक्शन हो सकता है? टॉयलेट सीट पर कैसे बैठें

Toilet Seat Par Kaise Baithe: बाथरूम एक ऐसी जगह है. जहां बीमारी छिप कर बैठी रहती हैं. आज के समय में कई लोग टॉयलेट पर घंटों बैठे रहते हैं. कोई फोन चलता है तो कोई अखबार पढ़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं टॉयलेट में ज्यादा समय तक बैठने से क्या होता है? क्या टॉयलेट सीट पर बैठने से इंफेक्शन हो सकता है? इसके अलावा टॉयलेट सीट पर कैसे बैठना चाहिए. दरअसल, यह बात इसलिए की जा रही है, क्योंकि आज के समय में लोग टॉयलेट में ज्यादा देर कर बैठे रहते हैं, जबकि पेट साफ करने के सही पॉजिशन जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बॉडी पॉश्चर भी बिगड़ सकता है.

टॉयलेट सीट पर बैठने का सही तरीका क्या है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पेट साफ करते समय कमर सीधी नहीं रखनी चाहिए, जिससे मल आसानी से बाहर नहीं निकलता है. अपनी कमर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के ऊपर रखें. टॉयलेट सीट पर बैठने का यह सबसे अच्छा तरीका है. सही तरीके बैठने पर पेट जल्दी साफ होगा और मल त्याग आसान होगा. सही तरीके से नहीं बैठने पर पेट सही से साफ नहीं होता. अगर, पेट सही से साफ होता है तो कई बीमारियों से भी बचाव होता है.

टॉयलेट सीट पर बैठने से संक्रमण होने की संभावना कम होती है, क्योंकि संक्रमण के लिए सीधे और लगातार संपर्क की आवश्यकता होती है. हालांकि, बीमारी का जोखिम तब बढ़ सकता है जब आप सीट को साफ किए बिना या कवर के बिना इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए, सीट पर बैठने से पहले उसे वाइप से साफ करें या टॉयलेट सीट कवर का इस्तेमाल करें. टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने से बचें, क्योंकि इससे बवासीर जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने से बवासीर और पेल्विक मांसपेशियों के कमजोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इससे मलाशय क्षेत्र की नसों पर दबाव पड़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.