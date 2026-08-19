घर की छत पर रखी पानी की टंकी की सफाई अक्सर हमारी नजर से छूट जाती है. टंकी कई दिनों तक बंद रहती है और धूप, बारिश और धूल के कारण अंदर धीरे-धीरे हरी या काली काई जमने लगती है. कई बार टंकी की तली में गंदगी की मोटी परत भी दिखने लगती है. अगर टंकी का पानी रोजाना घर के काम में इस्तेमाल होता है, तो इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है. अच्छी बात ये है कि टंकी साफ करने के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों की मदद से भी इसकी सफाई की जा सकती है.

पहले टंकी को पूरी तरह खाली करें

टंकी साफ करने से पहले उसमें भरा सारा पानी निकाल दें. अब एक लंबे हैंडल वाला सख्त ब्रश लें और टंकी की अंदर वाली दीवारों और तली को अच्छी तरह रगड़ें. जिस जगह ज्यादा काई जमी हो, वहां ब्रश को थोड़ा जोर लगाकर चलाएं. टंकी के कोनों और ढक्कन के पास भी सफाई जरूर करें, क्योंकि यहां धूल और गंदगी जल्दी जमा होती है.

बेकिंग सोडा आएगा काम

अगर काई आसानी से नहीं निकल रही है, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं. काई वाली जगह पर थोड़ा बेकिंग सोडा डालें और ऊपर से कुछ बूंद पानी डालकर पेस्ट जैसा बना लें. इसे थोड़ी देर लगा रहने दें. इसके बाद ब्रश से उस जगह को अच्छी तरह रगड़ें. इससे जमी हुई गंदगी को ढीला करने में मदद मिल सकती है.

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सफेद सिरके से भी करें सफाई

सफेद सिरका और पानी मिलाकर एक घोल तैयार किया जा सकता है. इसे टंकी की अंदर वाली सतह और काई वाली जगह पर लगाएं. कुछ देर बाद ब्रश से रगड़ें और फिर टंकी को साफ पानी से कई बार धो लें. ध्यान रखें कि सिरके को ब्लीच के साथ कभी न मिलाएं, क्योंकि इससे नुकसानदायक गैस बन सकती है.

नमक का पानी भी आजमाएं

काई हटाने के लिए नमक वाले पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. पानी में नमक अच्छी तरह घोलकर इसे टंकी की काई वाली जगहों पर डालें. थोड़ी देर बाद ब्रश से रगड़कर गंदगी निकाल दें. इसके बाद साफ पानी से टंकी को कई बार धोना जरूरी है.

सफाई के बाद ये काम जरूर करें

टंकी साफ होने के बाद उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि सफाई में इस्तेमाल हुई किसी भी चीज का असर अंदर न रहे. इसके बाद टंकी का ढक्कन ठीक से बंद करके रखें. इससे धूल, पत्ते और बारिश का पानी अंदर जाने से बचेंगे. टंकी को समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि काई ज्यादा जमने से पहले ही उसे साफ किया जा सके.

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