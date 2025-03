तवे पर बैटर चिपकने से बिगड़ जाता है डोसा, तो नोट कर लें ये आसान से ट्रिक्स

Tips and Trick for dosa or chilla batter donot stick to tawa : टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए बेहतरीन डोसे और चीले अधिकतर लोग का पसंदीदा ब्रेकफास्ट है. लेकिन कुछ लोगों को इसे बनाना मुश्किल भरा काम लगता है. दरअसल ये दोनों ही डिश बैटर से तैयार किए जाते हैं और सावधानी नहीं रखने के कारण बैटर तवे पर चिपकने (batter sticking on tawa) की परेशानी होने लगती है. इससे डोसा ओर चीला बनाने और खाने का मजा किरकिरा हो जाता है. हालांकि, कुछ आसान से टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर परफेक्ट डोसा या चीला बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं परफेक्ट डोसा और चीला बनाने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स (Tips and Trick to make perfect dosa and chilla).

क्या आपको पता है सर्दियों में गरम पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान

परफैक्ट डोसा और चीला बनाने के टिप्स और ट्रिक्स- Tips and Trick to make perfect dosa and chilla

प्याज की मदद

डोसा और चीला के बैटर को तवा पर चिपकने से बचाने के लिए प्याज का यूज किया जा सकता है. इस उपाय के लिए एक प्याज को दो टुकड़े में काट लें और तवा के गर्म होने पर तेल डालने के बाद प्याज के कटे हिस्से की मदद से तेल को पूरे तवे पर फैला दें. इससे तवा आसानी से चिकना हो जाएगा. अब तवे पर बैटर को फैलाएं. इस उपाय से बैटर तवे पर नहीं चिपकेगा.

एक कटोरी में आधा कटोरी पानी और आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल मिक्स करें और इसे गर्म तवे पर डाल कर सूती कपड़े या नैपकिन की मदद से तवे पर अच्छी तरह से फैला दें. इस उपाय के बाद तवे पर डोसा या चीला बनाने के लिए बैटर डालें.

आलू उपाय से भी डोसे और चीले के बैटर को तवे में चिपकने से बचया जा सकता है. खासकर, अगर डोसा या चीला लोहे के तवे पर बनाया जा रहा हो. इसके लिए एक आलू को दो टुकड़ों में काटकर एक टुकड़े को चाकू के सिर पर फंसा लें और तेल को उसकी मदद से पूरे तवे पर फैलाएं. इस उपाय से भी बैटर को तवे पर चिपकने से बचाने में मदद मिल सकती है.

डोसा चीला बनाने के लिए पहले तवे को अच्छी तरह गर्म करना चाहिए और फिर उस पर तेल डालकर फैलाएं. इसके बाद पानी छिड़ककर उसे पूरे तवे पर फैला दें और फ्लेम कम कर दें. इसके बाद तवे पर बैटर डालें. इस उपाय से भी बैटर को चिपकने से बचाने में मदद मिलती है.

इन उपायों के अलावा बैटर में दाल और चावल का सही रेशियो, बैटर की कंसिस्टेंसी यानी बैटर न गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए. बैटर को हमेशा तवे पर डालने से पहले मिक्स करना चाहिए क्योंकि चावल का पेस्ट नीचे जमने लगता है. डोसे के बैटर में खमीर उठना भी जरूरी होता है. इसके लिए उसे बनाने के पहले दो घंटे तक रखना चाहिए. जबकि चीला ताजे बैटर से बनाया जाता है और इसे रखना नहीं चाहिए. इन उपायों को अपनाकर आप बना सकते है परफेक्ट डोसा और चीला और आपको बैटर के तवे पर चिपकने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.