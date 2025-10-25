कुछ भी खाते ही पेट में बन जाती है गैस तो हथेली के इस पॉइंट को दबाएं, झट से निकल आएगी सारी बाहर, एक्सपर्ट से जानिए कैसे

Acupressure Points To Relief Gas: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं. कुछ भी खाते ही पेट में गैस बनने लगती है या फिर पेट हमेशा भरा हुआ महसूस होता है. दरअसल, खराब पाचन आज के समय में अधिकतर लोगों की परेशानी बन चुका है. इसके चलते लोग समय-समय पर गैस, एसिडिटी या पेट में ब्लोटिंग की समस्या का सामना करते हैं. अगर, आपके पेट में भी अक्सर गैस बनती रहती है तो आपको हाथ की हथेली में मौजूद इन एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करनी चाहिए. इसे करने पेट की सारी गैस तुरंत ही बाहर आ जाएगी और आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे.

वरदान न्यूरोथेरेपी केंद्र, मनोज चौहान ने बताया कि अक्सर लोग कामकाज में व्यस्तता के चलते अपने खानपान का ध्यान नहीं रखते और कभी भी कुछ खा लेते हैं, जिसके चलते पेट में गैस बन जाती है, जिससे पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, इसका मुख्य कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी है.

पेट की गैस निकालने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट

एक्सपर्ट मनोज चौहान के मुताबिक, जिन लोगों को हमेशा पेट में गैस बनी रहती है तो उन्हें हथेली पर मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट को बनाना चाहिए. कुछ देर तक इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से मात्र एक मिनट में पेट की सारी गैस बाहर निकल जाएगी.

हाथ के अंगूठे के थोड़ा नीचे जहां से एक रेखा गुजरती है वहां हल्के दबाव के साथ मालिश करें. इससे आपके पेट की गैस निकल जाएगी और उससे जुड़ी सभी समस्याओं से भी राहत मिलेगी.

पेट में गैस बनने और दर्द होता है तो आप CV 6 पॉइंट को भी मसाज कर सकते हैं. ये नाभि से लगभग डेढ़ इंच नीचे मौजूद होता है. दो से तीन उंगलियों से किहाई पॉइंट को दबाते हुए हल्के हाथों से मसाज करें. ऐसा करते रहने पर आपके पेट में बन रही गैस निकल सकती है और आपको राहत मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.