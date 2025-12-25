Bird Sanctuary in Delhi: न्यू ईयर की छुट्टी पक्षियों के साथ बिताएं, परिवार और बच्चों के साथ जरूर जाएं दिल्ली-NCR की ये 3 बर्ड सैंक्चुरी

Bird Sanctuary in Delhi-NCR: न्यू ईयर के मौके में पर अक्सर लोग पहाड़ों या फिर कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं. अगर, आप भी न्यू ईयर के मौके पर परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे है और आप पक्षी प्रेमी भी हैं तो दिल्ली-एनसीआर के कुछ बर्ड सैंक्चुरी जा सकते हैं. यहां लोग अक्सर दौड़-भाग भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए और मानसिक रूप से शांति पाने के लिए जाते हैं. ऐसे आप भी पक्षियों के साथ न्यू ईयर या फिर वीकेंड बना सकते हैं. सर्दियों के मौसम में कई तरह के पक्षी दूसरे देशों से माइग्रेट कर भारत आते हैं, जो आपकी छुट्टी को यादगार बना सकते हैं.

ओखला बर्ड सैंक्चुरी (Okhla Bird Sanctuary)

ओखला बर्ड सैंक्चुरी दिल्ली-नोएडा के बॉर्डर पर स्थित है. ये यमुना पर बने ओखला ब्रिज के पास है. इस सैंक्चुरी में 400 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे. यह आमतौर पर सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुला रहता है. यहां भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए मामूली प्रवेश शुल्क लागू है. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन 'ओखला बर्ड सैंक्चुरी' (मैजेंटा लाइन) है.

असोला भट्टी बर्ड सैंक्चुरी (Asola Bhatti Wildlife Sanctuary)

असोला भट्टी बर्ड सैंक्चुरी अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है, जहां 201 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं. यह पक्षी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए दिल्ली में एक बेहतरीन स्थान है.

असोला भट्टी बर्ड सैंक्चुरी में नीली झील है, जो सबसे सुंदर आकर्षण है. यहां तक पहुंचने के लिए मुख्य द्वार से लगभग 16 किमी का रास्ता तय करना पड़ता है. यहां जाने के लिए इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट (सफारी) का उपयोग करना होता है. यहां अक्सर नीलगाय और तेंदुए जैसे वन्यजीव देखे जाते हैं.

नजफगढ़ झील बर्ड सैंक्चुरी नजफगढ़ ड्रेन के वेटलैंड पर फैला हुआ क्षेत्र है. हर साल यहां कई सारे पक्षी माइग्रेट कर आते हैं. यहां पर आपको ब्लैक काइट, रेड-वॉटल्ड लैपविंग, कैटल एग्रेट, गोल्डन ईगल, कबूतर, कोयल पक्षी, मैना पक्षी, टेलर बर्ड, वार्बलर और वॉटरबर्ड देखने को मिल सकते हैं. यह पक्षी प्रेमियों के लिए एनसीआर के सबसे महत्वपूर्ण वेटलैंड्स में से एक है. हालांकि, इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण 'बर्ड सैंक्चुरी' का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यह एक इम्पोर्टेन्ट बर्ड एरिया के रूप में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त है.

