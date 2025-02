Shatavari Use or Vitamin B12 Deficiency: स्वस्थ रहने के लिए दूसरे सभी पोषक तत्वों की तरह विटामिन भी काफी जरूरी माने जाते हैं. खासतौर पर विटामिन बी12 (Vitamin B12 Importance in Body) शरीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. विटामिन बी12 को कोबालामिन भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है. दरअसल विटामिन बी12 डीएनए और रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बनाने में मददगार साबित होता है. शरीर के साथ साथ विटामिन बी12 दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी सही बनाए रखने में अहम रोल निभाता है. कम ही लोग जानते हैं कि विटामिन बी12 शरीर में खुद नहीं बनता है, इसकी कमी (Vitamin B12 Deficiency Symptoms) पूरी करने के लिए डाइट पर खास ध्यान देना होता है. लेकिन आयुर्वेद में विटामिन बी12 की कमी दूर करने के लिए शतावरी (Shatavari Use for Deficiency Of Vitamin B12) को बहुत अहम बताया गया है. जी हां शतावरी ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा किया जा सकता है. चलिए जानते हैं कि शरीर में विटामिन बी12 की कमी के क्या संकेत हैं. साथ ही जानेंगे कि शतावरी के उपयोग से विटामिन बी12 की कमी कैसे दूर की जा सकती है.

विटामिन बी 12 की कमी के संकेत (Vitamin B12 Deficiency Symptoms)

विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में कई सारे कामकाज रुकने लगते हैं. शरीर में विटामिन बी 12 की कमी के ये संकेत हैं.

थकान और कमजोरी महसूस होना

त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे त्वचा का पीला पड़ना

बाल कमजोर होना और झड़ना

नाखूनों में पीलापन और नाखून कमजोर होना

जीभ में दर्द होने लगना

मुंह में बार बार छाले होना

मतली और उल्टी

दस्त लग जाना

वज़न में एकाएक कमी होने लगना

सांस लेने में तकलीफ होना

हाथों और पैरों में सुन्नता

बैलेंस बनाने में दिक्कत होना

मांसपेशियों में कमजोरी

चलने में कठिनाई होना

याददाश्त कमजोर होना

डिप्रेशन

चिड़चिड़ापन

नींद की कमी

घुटनों और जोड़ों में दर्द होना

विटामिन बी 12 की कमी दूर करेगा शतावरी चूर्ण (Asparagus Benefits for Vitamin B12 Deficiency )

आयुर्वेद में शतावरी चूर्ण को विटामिन बी 12 की कमी दूर करने वाला बताया गया है. चलिए जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है

बाजार से शतावरी जड़ी बूटी ले आएं

आप चाहें तो शतावरी का चूर्ण भी ला सकते हैं.

रात को आधा चम्मच शतावरी का चूर्ण लें.

गाय का दूध गर्म करें और एक गिलास दूध लें

अगर गाय का दूध नहीं है तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं.

इस दूध में शतावरी चूर्ण डालें और घोलकर पी लें.

एक महीने तक इसे पीने से शरीर में विटामिन बी 12 की कमी दूर होगी.

शतावरी के फायदे (Benefits Of Asparagus)

शतावरी न केवल विटामिन बी 12 की कमी दूर करती है बल्कि इसके सेहत संबंधी ढेर सारे फायदे हैं.

शतावरी फोलेट का भंडार कही जाती है.

शतावरी के सेवन से मूड स्विंग से राहत मिलती है.

शतावरी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

शतावरी का सेवन करने डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है.

जोड़ों के दर्द में शतावरी का सेवन काफी फायदा करता है.

शतावरी का चूर्ण खाने से हार्मोनल समस्याएं दूर होती हैं.

विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए फॉलो करें ये डाइट (Food For Vitamin B12 Deficiency)

शतावरी के साथ साथ आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी दूर कर सकते हैं. विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए इन चीजों का सेवन कारगर कहा जाता है.

अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं जैसे चिकन, मटन, या पोर्क

सालमन मछली

3.अंडे (खासकर अंडे की जर्दी फायदा करेगी)

डाइटरी फूड - दूध, दही, पनीर और छाछ यानी मट्ठा

साबुत अनाज

मशरूम

पालक

चुकंदर

बटरनट स्क्वैश

ओएस्टर

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.