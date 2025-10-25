सर्दियों में पार्टनर के साथ जाना है घूमने, दिल्ली के पास 10 हजार के बजट में घूमने की 5 जगहें, 2 दिन का वीकेंड हो जाएगा मजेदार

Winter Weekend Trips Near Delhi: राजधानी दिल्ली पर सर्दी का साया धुंध के रूप में दिखाई देता है. धुंध और प्रदूषण के चलते लोगों सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अधिक दिल्ली के लोग वीकेंड या फिर सर्दी की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र, शांत और शुद्ध वातावरण की और रुख करते हैं. जहां ठंडी सुबहों का आनंद लेने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता. अगर, आप भी सर्दियों की छुट्टियां कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो दिल्ली के आसपास कुछ अच्छी जगाहें आपके लिए बहुत सही साबित हो सकती हैं. सबसे अच्छी बात है इन जगहों पर जाने के लिए ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा और परिवार या पार्टनर के साथ सर्दियों का अच्छा आनंद ले सकते हैं.

राजधानी से कुछ ही घंटों की ड्राइव पर खूबसूरत पहाड़ी शहर, झील किनारे विश्राम स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बहुत शानदार होने के साथ-साथ आपके वीकेंड में भी कवर हो सकते हैं. यहां 10,000 रुपये से कम में यात्रा, रहना और खाना सब हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं दिल्ली के आसपास सर्दियों में घूमने के लिए 5 सबसे अच्छी जगह कौन सी हैं.

लैंसडाउन, उत्तराखंड

दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर, लैंसडाउन एक शांत हिल स्टेशन है, जो शहरी लाइफ से एकदम अलग लगता है. गढ़वाल का यह शांत शहर उन यात्रियों के लिए सबसे अच्छा है, जो सुकून भरी सुबह, लंबी सैर और पहाड़ी नजारों के शौकीन हैं. यहां किफायती होमस्टे और आरामदायक पहाड़ी खाना परोसने वाले कैफे मिल जाएंगे.

जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो ऋषिकेश नदी किनारे एक शांत स्वर्ग में बदल जाता है. यहां का मौसम गंगा किनारे योग करने, नदी पर जिपलाइनिंग करने या त्रिवेणी घाट पर शाम की आरती देखने के लिए एकदम सही है. यहां साफ-सुथरे हॉस्टल, नदी किनारे कैंप और धर्मशालाएं हैं, जिनका खर्च बजट में रहता है.

दिल्ली से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर स्थित नीमराना विरासत प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है. इसका मुख्य आकर्षण 15वीं सदी का नीमराना किला महल है, जो एक भव्य संरचना और राजस्थान के शाही अतीत की झलक पेश करती है. अगर आप किले में नहीं भी रुकते हैं, तो भी आप इसकी छतों का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा अरावली पहाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं.

नैनीताल से ठीक पहले भीमताल है, जो अपने शांत और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता है. यहां झील पहाड़ियों से घिरी हुई है और शांत पानी के नज़ारे वाले छोटे-छोटे कैफे है. आप अपनी सुबह बोटिंग या पक्षी-दर्शन में बिता सकते हैं और शाम अलाव के पास बिता सकते हैं.

दिल्लीवासियों के लिए एक पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन, जयपुर संस्कृति, इतिहास और खाने को एक ही जीवंत पैकेज में समेटे हुए है. यहां पहुंचने के लिए दिल्ली से ड्राइव करने में लगभग पांच घंटे लगते हैं और एक बार पहुंच जाने के बाद आप आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और चहल-पहल वाले बाजारों में दिन बिता सकते हैं. सर्दियों में शहर सबसे सुहावना लगता है, जिससे पैदल यात्राएं और स्ट्रीट फ़ूड का लुत्फ उठाना और भी मजेदार हो जाता है.

