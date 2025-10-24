विज्ञापन

Romantic Honeymoon Destinations In India: भारत के 5 सबसे खूबसूरत और रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन, यूरोप जैसा होगा एहसास, जानिए

Best Honeymoon Destinations In India: भारत में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां यूरोप जैसी खूबसूरती और रोमांटिक एहसास देती हैं. चलिए आपको बताते हैं भारत के 5 हनीमून डेस्टिनेशन, जो आपको यूरोप का अनुभव कराएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Romantic Honeymoon Destinations In India: भारत के 5 सबसे खूबसूरत और रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन, यूरोप जैसा होगा एहसास, जानिए
भारत में 5 रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन
File Photo

Best Honeymoon Destinations In India: शादी के बाद हर कपल के लिए हनीमून वो खूबसूरत समय होता है, जब वे एक-दूसरे को बेहतर जानने और साथ में नई यादें बनाने का मौका पाते हैं. अक्सर कपल हनीमून के लिए यूरोप को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं और हर कोई शादी के बाद यूरोप जाना पसंद करता है. जहां बर्फीली वादियां, झीलें और खूबसूरत पहाड़ हों, लेकिन अगर बजट या समय की वजह से विदेश यात्रा मुमकिन नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. भारत में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां यूरोप जैसी खूबसूरती और रोमांटिक एहसास देती हैं. चलिए आपको बताते हैं भारत के 5 हनीमून डेस्टिनेशन, जो आपको यूरोप का अनुभव कराएंगे.

गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर

हिमालय की गोद में बसा गुलमर्ग, स्विट्जरलैंड के किसी पोस्टकार्ड जैसा लग सकता है. इसके बर्फ से ढके घास के मैदान, देवदार के जंगल और गोंडोला की सवारी रोमांच और शांति के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाती हैं. अगर आप बर्फीली वादियों में हाथ थाम कर टहलना चाहते हैं, तो गुलमर्ग आपके लिए बेस्ट है. सर्दियों में यहां का माहौल बिल्कुल रोमांटिक फिल्मों जैसा हो जाता है.

औली, उत्तराखंड

औली को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. यहां साफ, सफेद और दिल को छू लेने वाली खूबसूरती है. देवदार के पेड़ों और हिमालय की चोटियों से घिरी विशाल ढलानें, बिल्कुल ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड जैसी लगती हैं. औली को देखकर आपको स्विट्जरलैंड की याद आ जाएगी. दिसंबर से मार्च के बीच यहां का नजारा बेहद रोमांटिक होता है. केबल कार की सवारी और सूर्यास्त के समय का व्यू कपल्स के लिए परफेक्ट है.

कोडाईकनाल, तमिलनाडु

तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल साउथ इंडिया का यूरोप है. हरे-भरे पहाड़, झीलें और बादलों से घिरी वादियां कोडाईकनाल को बेहद खास बनाती हैं. कोडाई झील के किनारे बोटिंग करते हुए कपल्स को यूरोप की लेकसाइड टाउन का एहसास होता है.

सिक्किम

सिक्किम वो जगह है जहां पहाड़ शांति की सिसकियां देते हैं. गंगटोक से कंचनजंगा के नजारे सिनेमाई लगते हैं, जबकि लाचुंग और युमथांग घाटी मानो किसी स्विस पोस्टकार्ड पर हों.

मुन्नार, केरल

मुन्नार हरियाली से लिपटा एक यूरोपीय देहात जैसा लगता है. विशाल चाय के बागान, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवा इसे भारत के सबसे पसंदीदा हनीमून स्थलों में से एक बनाती है. धुंध भरी गलियों में ड्राइव करें, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान घूमें या फिर किसी पहाड़ी रिसॉर्ट में ठहरे जहां सिर्फ सिकाडा की आवाज ही आपका साथ दे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Honeymoon, Honeymoon Destinations 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com