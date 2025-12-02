Best Christmas Places in India: हर साल दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है. यह ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है. लोग इस दिन को धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से मनाते हैं, जिसमें चर्च में प्रार्थना करना, घरों को सजाना, क्रिसमस ट्री लगाना और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताना आदि. जब भी भारत में क्रिसमस मनाने की बात आती है, तो सबसे पहले गोवा ही दिमाग में आता है, क्योंकि गोवा में क्रिसमस के समय बहुत शानदार माहौल होता है और जमकर सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन अगर इस साल कोई दूसरी जगह की तलाश में है, जहां गोवा जैसा ही इंज्‍वॉय मिल जाए और दूसरी जगह घूमने को भी मिल जाए तो भारत की इन 5 जगहों पर आप जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- Ooty vs Coorg: पहाड़ों की रानी ऊटी या भारत का स्कॉटलैंड, कूर्ग vs ऊटी कौन सा हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट

शिलॉन्ग, मेघालय

शिलॉन्ग एक ऐसा शहर है, जो क्रिसमस के दौरान एक गुलाबी रंग में रंग जाता है. यहां के चर्चों में कैरल्स की धुनें गूंजती हैं और लोग एक-दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं. यहां के बाजारों में आप स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं. भारत की रॉक कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला यह धुंध भरा पहाड़ी शहर हर दिसंबर एक जगमगाते क्रिसमस विलेज में बदल जाता है.

पुदुचेरी एक ऐसा शहर है, जो फ्रांस की याद दिलाता है. क्रिसमस के बारे में आपकी सोच क्रोइसैन, मोमबत्ती की रोशनी और लहरों की आवाज से जुड़ी है, तो पुदुचेरी आपके लिए एक अद्भुत अनुभव है. सुनहरी रोशनी से जगमगाते अपने फ्रेंच क्वार्टर और भजनों से गूंजते चर्चों के साथ, यह समुद्र तटीय शहर भारत के तट पर यूरोप के एक छोटे से टुकड़े जैसा लगता है.

मनाली एक ऐसा शहर है, जो क्रिसमस के दौरान एक बर्फीले पहाड़ की तरह लगता है. यहां बर्फीली चोटियां, आग के पास गरमा गरम चॉकलेट और देवदार के पेड़ों पर टिमटिमाती रोशनियां जो फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं. यहां सोलंग घाटी में स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग का आनंद लें. ओल्ड मनाली में एक कैफे की चिमनी के पास आराम करें.

शिमला में क्रिसमस का मतलब बर्फीले मौसम, जगमगाते रिज और मॉल रोड पर रौनक और विंटर कार्निवल जैसे उत्सवों का संगम है. शिमला में क्रिसमस की कहानी हर जगह लिखी हुई है. इसकी विक्टोरियन वास्तुकला, ठंडी पहाड़ी हवा और चहल-पहल, भारत में क्रिसमस मनाने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है.

अगर क्रिसमस के बारे में आपकी सोच में ताड़ के पेड़, लालटेन से जगमगाते चर्च और हवा में मसालों की खुशबू शामिल है, तो केरल आपके लिए है. यहां मौसम बेहद आध्यात्मिक और जीवन से भरपूर लगता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.