इस देश में उगाया जाता है दुनिया का सबसे महंगा चावल, कीमत 12,500 रुपये प्रति किलोग्राम, जानिए क्या है खासियत

Most Expensive Rice: भारतीय थाली में चावल सबसे अहम फूड है. कई लोगों का चावल के बिना खाना अधूरा रह जाता है, क्योंकि चावल शरीर को एनर्जी और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा चावल कौन सा है, दुनिया का सबसे महंगा चावल कहां उगाया जाता है और दुनिया के सबसे महंगे चावल की कीमत क्या है. चलिए आपको बताते हैं दुनिया का सबसे महंगा चावल, इसकी कीमत और इसकी खासियत क्या है.

दुनिया का सबसे महंगा चावल कहां उगाया जाता है और उसकी कीमत

दरअसल, दक्षिण एशियाई देशों में चावल एक आम भोजन है, लेकिन जापान में इसका एक विशेष महत्व है. जापानी किनमेमाई प्रीमियम चावल दुनिया का सबसे महंगा चावल है, जिसकी कीमत लगभग 12,557 रुपये प्रति किलोग्राम है. यह चावल जापान के कोशिहिकारी क्षेत्र में उगाया जाता है, जहां की जलवायु और मिट्टी इसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है.

जापानी किनमेमाई प्रीमियम चावल की खासियत यह है कि इसे हाथ से चुना जाता है और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इसे धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे पहले से ही एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें इसकी सतह पर मौजूद स्टार्च और छिलके को हटा दिया जाता है.

इस चावल में लिपोपॉलीसेकेराइड्स (एलपीएस) नामक एक विशेष मिश्रण होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है और कई बीमारियों से बचाता है.

जापानी किनमेमाई प्रीमियम चावल की कीमत इतनी अधिक है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत कम होता है और इसकी मांग बहुत अधिक है, क्योंकि इसको तैयार करने में बहुत अधिक समय और पैसा लगता है. जापानी किनमेमाई प्रीमियम चावल के निर्माता टोयो राइस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष केइजी साइका के मुताबिक, 2016 में किनमेमाई प्रीमियम को लॉन्च किया गया और इसकी कीमत 9,496 जापानी येन यानी लगभग 5,490 रुपये प्रति 840 ग्राम रखी गई है.

