Sugar vs Jaggery: चीनी या गुड़ दोनों में से कौन सा बेहतर है? रिसर्च से जानिए

Sugar vs Jaggery: इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च के अनुसार, गुड़ में चित्रित फेनोलिक यौगिकों की मात्रा (GAE/g) चीनी की तुलना में कई गुना अधिक है. गुड़ में क्रोमियम, कुल फेनोलिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की मात्रा चीनी की तुलना में काफी अधिक है. 

Sugar vs Jaggery: कई लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है. कई लोगों को खाने के साथ या फिर खाने के बाद मीठा खाने की तलब लगती है. हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी-कभी मीठा खाने का मन करता ही है, लेकिन अगर पता चले कि मिठाई चीनी से बनी है, तो हम तुरंत रुक जाते हैं और चीनी से बनी चीजों का सेवन करने से बचते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वही मिठाई गुड़ या शहद से बनी है, तो हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है. हम बिना सोचे-समझे उसे उठा लेते हैं. हालांकि, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का मानना कुछ और ही है.

इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च के अनुसार, गुड़ में चित्रित फेनोलिक यौगिकों की मात्रा (GAE/g) चीनी की तुलना में कई गुना अधिक है. अध्ययन में पाया गया कि गुड़ में क्रोमियम, कुल फेनोलिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की मात्रा चीनी की तुलना में काफी अधिक है. डॉक्टरों के अनुसार, असली समस्या चीनी, गुड़ या शहद में नहीं, बल्कि इनके सेवन की मात्रा में है. लोग गुड़ या शहद को सेहत के लिए अच्छा समझकर इनका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं. उदाहरण के लिए जो व्यक्ति चीनी से बना एक लड्डू खाकर रुक जाता है, वह गुड़ से बने दो-तीन लड्डू यह सोचकर खा लेता है कि यह सेहत के लिए अच्छा है. इससे शरीर में कैलोरी की खपत बढ़ जाती है. पोषक तत्वों की दृष्टि से गुड़ में आयरन और पोटैशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं. हालांकि, कैलोरी की बात करें तो चीनी और गुड़ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. कैलोरी में अंतर बहुत कम है. अगर आप गुड़ का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, तो चीनी खाने की तुलना में आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाएगा.

  • चीनी- प्रति 100 ग्राम में लगभग 387 कैलोरी.
  • गुड़- लगभग 383 कैलोरी प्रति 100 ग्राम.

सेहत पर क्या असर होता है?

मनोविज्ञान में इसे स्वास्थ्य आभा प्रभाव कहा जाता है. एक बार जब हमें यह लग जाता है कि कोई भोजन स्वास्थ्यवर्धक है, तो हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम उसे कितना भी खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. गुड़ और शहद के साथ भी यही होता है. डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि गुड़ के सेवन से होने वाले नुकसान जैसे वजन बढ़ना, शुगर का खतरा सीमित मात्रा में चीनी के सेवन से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक हैं.

शहद और चीनी में अंतर

शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है. गर्म भोजन में शहद मिलाने से न केवल उसके गुण बदल जाते हैं, बल्कि शरीर में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है. ऐसे में एक्सपर्ट के मुताबिक, चाहे आप चीनी खाएं या गुड़, इसे सीमित मात्रा में खाना ही सच्ची सेहत की कुंजी है. गुड़ समझकर अधिक खाने से बेहतर है कि आप चीनी खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कम मात्रा में खाएं.

