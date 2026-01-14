Fruits For Glowing Skin: सर्दी में पानी है चमकदार त्वचा, तो हर दिन ये 3 फलों को खाना कर दें शुरू, सेहत को भी मिलेंगे कई फायदे

Fruits For Glowing Skin: सर्दियों के मौसम में सेहत के साथ-साथ त्वचा का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है. सर्दियों में त्वचा का रूखापन और बेजान होना आम समस्या है. अगर आपकी दादी या मां ने कभी कहा हो कि ताजे फल खाने से त्वचा में निखार आता है, तो वे बिल्कुल सही थीं. फल प्रकृति के सबसे बेहतरीन स्किनकेयर साथी हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, पानी, एंजाइम और विटामिन त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उसे मुलायम व हेल्दी बनाते हैं. अगर, सर्दी के मौसम में आपकी त्वचा भी बेजान हो रही है, तो इन फलों का सेवन करना शुरू कर दें.

संतरा

संतरा त्वचा की चमक बढ़ाने, रूखापन दूर करने और पिगमेंटेशन कम करने के लिए सबसे अच्छा फल है. इसमें मौजूद विटामिन C कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है और डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है. सुबह की शुरुआत एक गिलास ताजे संतरे के रस या संतरे से करें. इसके साथ ही विटामिन C युक्त फेसवॉश और सीरम का इस्तेमाल करें, त्वचा में निखार दिखेगा.

अमरूद रूखापन दूर करने और समय से पहले उम्र के निशान रोकने में मदद करता है. इसमें संतरे से चार गुना ज्यादा विटामिन C होता है, जो इसे सर्दियों का सुपरफ्रूट बनाता है. अमरूद को हल्के नमक के साथ दिनभर खाया जा सकता है. अमरूद का जूस भी एक अच्छा विकल्प है. अमरूद त्वचा को तरोताजा और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है.

अनार त्वचा को हाइड्रेट करने, आंखों के नीचे की नमी कम करने और एंटी-एजिंग के लिए बेहतरीन है. इसमें मौजूद प्यूनीकैलजिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की कसावट और लोच बनाए रखता है. यह कोलेजन उत्पादन को भी सपोर्ट करता है, जिससे त्वचा जवां और भरी-भरी दिखती है. ताजा अनार का जूस पिएं और फल को सीधे खाएं ताकि अधिकतम लाभ मिले.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.