गिफ्टिंग से लेकर ट्रैवलिंग तक, वेडिंग सीजन के खर्चों को ऐसे करें हैंडल, यहां जानिए स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स

Wedding Season 2025: नवंबर-दिसंबर का महीना शुरू होते ही वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो जाती है. इस दौरान घरों में शादी के इनवाइट तो आते हैं लेकिन इसके साथ बढ़ते खर्चों की चिंता भी सताने लगती है. जैसे-जैसे शादी के निमंत्रण आने लगते हैं वैसे ही गिफ्टिंग से लेकर ट्रैवलिंग में होने वाले खर्चों का भी तनाव बढ़ता जाता है. इससे आपका हर महीने का बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में अगर आप इस शादी के सीजन में पैसे बचाने के साथ जमकर एन्जॉय करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप गिफ्टिंग, ट्रैवलिंग के खर्चों को आसानी से संभाल सकेंगे और शादी की खुशियों का भी पूरा आनंद उठा सकेंगे.

अपना बजट करें सेट

बिना तनाव के साथ शादियों का आनंद उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपना बजट तय करना होगा. इसमें आपको ये जानना होगा कि आप बिना किसी वित्तीय तनाव के शादियों में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं जिससे महीने का जरूरी बजट भी न बिगड़े. ज्यादा खर्चा होने से बचाने के लिए बजट सेट करना काफी जरूरी होता है.

शादी के सीजन में अगर आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को अच्छे गिफ्ट्स देने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए समझदारी बहुत जरूरी है. वेडिंग सीजन में देने के लिए आप इस बार अपने बजट में हैंडमेड गिफ्ट्स खरीद सकते हैं. ये सस्ते में आपको बाजार में आसानी से मिल सकते हैं . इसके अलावा अगर आप स्टोर या ऑनलाइन गिफ्ट्स खरीदने का सोच रहे हैं तो बाकी जगहों से तुलना जरूर कर लें.

वेडिंग सीजन के दौरान ट्रैवलिंग का खर्चा काफी ज्यादा होता है. अगर आप बजट में सफर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे से तुलना कर के ही टिकट बुक करें. दरअसल, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस दौरान सीजनल डिस्काउंट भी मिलते हैं, जिसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए.

शादियों के सीजन में सजना-संवरना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. ऐसे में अगर आप कम बजट में अच्छा लुक चाहते हैं तो हर एक नए ट्रेंड के पीछे भागने से बचें. इसकी जगह आप कुछ क्लासी और हमेशा फैशन में रहने वाली ही चीजें चुन सकते हैं. साथ ही आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो आउटफिट या ज्वेलरी को रेंट पर भी ले सकते हैं. ये तरीका काफी किफायती माना जाता है. इससे लुक भी बना रहता है और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते हैं.