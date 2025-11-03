Winter Travel Planning: क्या छुट्टियों पर जाने के लिए लोन लेना चाहिए? आज की मौज कहीं कल की न बन जाए टेंशन

सर्दियों का मौसम वेकेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोग अक्सर सालभर काम करते है और साल के अंत में अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद लेना चाहते हैं. ठंड का मौसम स्नो फॉल और कई अन्य तरह से घूमने के लिए अनुकूल होता है. कई लोग को साल की शुरुआत से ही अपने वेकेशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और अपनी सेविंग शुरू कर देते हैं, ताकि साल के अंत में वेकेशन के समय पैसों को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, लेकिन कई लोग अपनी जेब से ज्यादा आगे की सोचते हुए लोन पर निर्भर रहते है, क्योंकि आजकल के समय में लोन लेना असामान्य बात नहीं है, तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि लोन लेंगे फिर धीरे-धीरे उसे चुका देंगे. चलिए आपको बताते हैं कि क्या वेकेशन के लिए लोन लेना चाहिए?

वेकेशन के लिए जाने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है. हालांकि, कुछ लोग आगे की योजना बनाना पसंद करते हैं, अपने मासिक वेतन से बचत करते हैं या त्योहार बोनस को अलग रखते हैं. हालांकि, कभी-कभी यात्रा की योजना अचानक बनाई जा सकती है या अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हो सकती है. ऐसी स्थितियों में तुरंत पैसों की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

ऐसी स्थितियों में यदि आप अपनी लागत और बचत पर विचार करते हैं, तो समस्या का समाधान हो सकता है. हालांकि, कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन लोन लेना फायदे की जगह जेब असर डाल सकता है. अपना धन फाइनेंशियल सर्विसेज की संस्थापक प्रीति जेंडे के एक निजी मीडिया संस्थान को दिए बयान के मुताबिक, वह वेकेशन के लिए लोन लेने के सख्त खिलाफ हैं. प्रीति जेंडे के मुताबिक, आसान लोन की वजह से हम अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर हमें अगले कुछ सालों तक ईएमआई चुकानी पड़ती है, जिसका असर जेब पर पड़ता है.

मित्रों या परिवार से उधार लें- किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेने के बजाय, अपने मित्रों या रिश्तेदारों से उधार लेने पर विचार करें. यह आपको ब्याज और शुल्क से बचा सकता है, जिससे आपकी सर्दियों की यात्रा अधिक किफायती हो सकती है.

लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें- लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि यात्रा वित्तीय तनाव के लायक है.

अपने पोर्टफोलियो ध्यान रखें - अपने पोर्टफोलियो की ध्यान रखें, ताकि आप समझ सकें कि आप कितना लोन जिम्मेदारी से संभाल सकते हैं. अपनी आय और मौजूदा देनदारियों का आकलन करें ताकि यात्रा आपकी आवश्यक बचत को नुकसान न पहुंचाए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.