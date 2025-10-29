Mole Removal Remedies at Home: स्‍क‍िन एक्‍सपर्ट डॉक्‍टर युगल राजपूत बताते हैं क‍ि झाइयों को भी आम भाषा में तिल ही कहा जाता है, जो तिल होते हैं वह आमतौर पर तीन प्रकार के होते हैं. इनमें जो स्‍क‍िन के उपर होते हैं, जो एक तरह से झाइयां हैं, वह घरेलू उपाय हटाएं जा सकते हैं. यह सच है क‍ि कई बार चूना वगैरह लगाने से यह हट जाते हैं. इससे दाग भी शरीर पर नहीं बनता है और कोई पिगमेंटेशन भी नहीं होती है. पर इन सब देसी नुस्‍खों को आजमाने से पिग्मेंटेशन और निशान बने रहने का खतरा बना रहता है. वहीं कई बार घर एलर्जी बढ़ भी जाती है, ज‍िससे इन्‍हें घर पर ठीक नहीं क‍िया जा सकता है. ऐसी स्‍थ‍ित‍ि में इसका इलाज महंगा औरलंबा भी हो जाता है. महंगे होने के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल हो सकता है, जैसे डिप्रेस्ड स्कार या हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाते हैं. संक्रमण का भी एक जोखिम बना रहता है.

वैसे संक्रमण होने पर लोग रोकथाम कर सकते हैं, जैसे मुपिरोसिन या फ्यूसिडिक एसिड (mupirocin ya fusidic acid ointment) मरहम लगा कर. वैसे घरेलू उपचार के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से मिल कर इनको सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है, जैसे झाइयां मुझे टीसीए ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड (TCA trichloroacetic acid) के पील करवाकर इनको हटाया जा सकता है. यह कोई महंगा इलाज नहीं है. मोल्स जो शरीर में अंदर तक हैं. उन्‍हें इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन (electrocautery machine) या सीओ2 लेजर या क्यू स्विच्ड एनडी-याग लेजर ( co2 laser ya Q switched Nd-Yag laser) से हटवा सकते हैं. कभी-कभी मोल्स में सर्जरी भी करनी पड़ती है, जैसे कि पंच एक्सिशन या एलिप्टिकल एक्सिशन (punch excision ya elliptical excision) साइज के हिसाब से, जिसकी स्‍टिच लगाकर हटाया जाता है. अगर निशान बनता है तो फ्रैक्शनल सीओ2 लेजर ( fractional co2 laser) से सर्जरी के निशान को भी हटाए जा सकते हैं.

झाइयों को भी आम भाषा में तिल ही कहा जाता है, जो तिल होते हैं वह आमतौर पर तीन प्रकार के होते हैं. इनमें जो स्‍क‍िन के उपर होते हैं, जो एक तरह से झाइयां हैं, वह घरेलू उपाय हटाएं जा सकते हैं. यह सच है क‍ि कई बार चूना वगैरह लगाने से यह हट जाते हैं. इससे दाग भी शरीर पर नहीं बनता है और कोई पिगमेंटेशन भी नहीं होती है. डॉक्‍टर युगल राजपूत, स्‍कि‍न एक्‍सपर्ट

हल्‍के त‍िल और मस्‍से घर पर हटाने हैं | Natural Treatment for Skin Moles

चेहरे पर तिल खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाएं या शरीर के दूसरे हिस्सों पर दिखने लगें, तो परेशानी भी बन सकते हैं. कई लोग इन्हें हटाने के लिए क्लिनिक या लेजर ट्रीटमेंट की मदद लेते हैं, लेकिन ये काफी खर्चीले होते हैं और इनसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. अगर आप भी इस तरह की समस्या (Home remedies for mole fading on face and body) से जूझ रहे हैं तो बता दें कि कुछ घरेलू उपाय (Best home remedies to remove moles naturally) अपनाकर आसानी से तिल को हल्के और कम दिखने लायक बना सकते हैं. इस आर्टिकल में जानिए ऐसे दमदार, आसान और सुरक्षित घरेलू उपाय (How to get rid of moles on face at home), जो न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

नारियल तेल में प्राकृतिक गुण होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं और तिल को हल्का करने में मदद करते हैं. यह उपाय धीरे-धीरे काम करता है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है और किसी तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं. इस तेल का फायदा यह है कि यह त्वचा को नमी भी देता है और अन्य घरेलू उपायों के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

तिल वाली जगह पर रोजाना एक बार हल्के हाथों से नारियल तेल की मालिश करें.

इसे सोने से पहले लगाने से असर तेजी से दिखता है.

नियमित रूप से 2-3 हफ्ते तक इसे लगाते रहें.

इस प्रक्रिया से तिल धीरे-धीरे हल्के होते हैं और कम दिखाई देने लगते हैं.

Photo Credit: istock

बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल का मिश्रण तिल को हल्का करने में मदद करता है. यह पेस्ट त्वचा पर धीरे-धीरे काम करता है और प्राकृतिक रूप से तिल को साफ करता है. इस उपाय की खासियत यह है कि यह सुरक्षित है और त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता. नियमित इस्तेमाल से तिल हल्के और छोटे दिखाई देने लगते हैं.

एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाकर पेस्ट तैयार करें.

इस पेस्ट को तिल पर लगाएँ और रात भर ऐसे ही छोड़ दें.

सुबह हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें.

इसे लगातार 1-2 हफ्ते तक दोहराएं.

लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण तिल को धीरे-धीरे हल्का करने में मदद करते हैं. यह प्राकृतिक उपाय त्वचा के लिए सुरक्षित है, लेकिन सेंसेटिव त्वचा पर पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है.

लहसुन से तिल हटाने का फायदा यह है कि यह धीरे-धीरे असर करता है और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता.

कुछ लहसुन की कलियों को पीसकर पेस्ट तैयार करें.

इस पेस्ट को तिल पर लगाएं और हल्की पट्टी से ढक दें.

रात भर ऐसे ही रहने दें और सुबह चेहरा धो लें.

इसे 1-2 हफ्ते तक नियमित करें.

आलू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं. तिल को हल्का करने के लिए यह एक आसान और सुरक्षित उपाय है. आलू का इस्तेमाल करने से त्वचा भी मुलायम और साफ दिखाई देती है. धीरे-धीरे तिल हल्के और कम दिखाई देने लगते हैं.

आलू को स्लाइस करें और तिल पर रगड़ें.

10-15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें.

इसे रोजाना या दिन में एक बार करें.

शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो तिल को हल्का करने में मदद करते हैं. यह उपाय भी त्वचा के लिए सुरक्षित है.शहद का फायदा यह है कि यह त्वचा को पोषण देता है और तिल को धीरे-धीरे हल्का करता है.