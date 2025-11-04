आलू और प्याज को एक-साथ क्यों नहीं रखना चाहिए? जानिए इसके नुकसान और स्टोर करने का सही तरीका

Aalu-Pyaj Ek Sath Rakhne Chahiye Ya Nahi: भारतीय रसोई कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन आलू-प्याज जरूर मिलेगा. ये दो ऐसी सब्जियां हैं, जो लगभग हर तरह की सब्जी में उपयोग होती है, लेकिन अक्सर आलू और प्याज को रखने की बड़ी समस्या आती है, क्योंकि कई लोग दोनों को एक साथ रख देते हैं. जिससे वह जल्दी खराब होने लगते हैं. इसके अलावा आज भी बहुत से घरों में आलू और प्याज को एक साथ रखा जाता है. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज से ही इस आदत को बंद कर दें, क्योंकि इन दोनों को एक-साथ रखने से सेहत को नुकसान हो सकता है. दरअसल, आलू और प्याज को एक-साथ रखने से दोनों की ताजगी और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वह जल्दी खराब हो जाते हैं और सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

आलू और प्याज को एक साथ रखने से क्या होता है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही नमी और गैसों के प्रति संवेदनशील होते हैं. जब इन्हें एक-साथ रखा जाता है, तो आलू से निकलने वाली नमी प्याज को खराब कर सकती है और प्याज से निकलने वाली गैस आलू को खराब कर सकती है. इससे दोनों की गुणवत्ता और ताजगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

आलू और प्याज को एक साथ रखने से आलू जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्याज से निकलने वाली एथिलीन गैस के कारण आलू अंकुरित होने लगते हैं. यह प्रक्रिया आलू में सोलनिन और चाकोनाइन जैसे जहरीले तत्व बना सकती है, जिससे ये खाने में नुकसानदायक हो सकते हैं. इसके अलावा नमी से प्याज भी जल्दी खराब हो सकती है. ऐसे में दोनों को हमेशा अलग-अलग रखना सबसे अच्छा होता है.

आलू और प्याज को अलग-अलग स्टोर करने से उनकी ताजगी बनी रहती है और वे लंबे समय तक उपयोग करने योग्य रहते हैं. इससे उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है और वे स्वादिष्ट और पौष्टिक रहते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.