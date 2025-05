Right Way To Eat Cucumber: गर्मियों में खीरा खाना कौन नहीं चाहता? ठंडा-ठंडा, क्रन्ची और रिफ्रेशिंग खीरा गर्मियों में तरावट देता है और सुकून भी. लेकिन जैसे ही प्लेट में खीरे की स्लाइसेज आती हैं, एक सवाल ज़रूर उठता है. वो ये कि खीरा (Kheera Khane Ka Sahi Tarika) छील के खाएं या फिर बिना छीले खाएं? इस मामले में सबके अपने अपने तर्क होते हैं. कुछ लोगों की सलाह होती है कि खीरा तो छील कर ही खाना चाहिए. जबकि कुछ लोग खीरे के छिलके के भी हेल्थ बेनिफिट्स (Garmiyon Me Kheera Khane Ke Fayde) गिनाते हैं और बिना छिला खीरा खाने की सलाह देते हैं. ये बात छोटी लग सकती है लेकिन हेल्थ के नजरिए से समझिए तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का खीरा हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.

खीरा छील के खाएं या बिना छीले? (Right Way To Eat Kheera)

खीरे की स्किन यानी उसका छिलका, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है. इसमें फायबर, एंटीऑक्सिडेंट्स, और कुछ विटामिन्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं. अगर आप खीरे को बिना छीले खाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स गेन कर सकते हैं. जो आपके डाइजेशन, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं.

लेकिन अब आता है एक कन्फ्यूजन – क्या खीरे के छिलके में पेस्टिसाइड्स होते हैं? और क्या ये हानिकारक हो सकते हैं?

जी हां, अगर खीरा ठीक तरह से वॉश नहीं किया गया है, तो उसके छिलके पर केमिकल्स रह सकते हैं. जो हेल्थ के लिए नुकसानदायी होते हैं. इसीलिए कई लोग खीरा छील के खाना बेहतर समझते हैं.

तो क्या करना है सही है?

अगर आपके पास ऑर्गेनिक खीरा है, या फिर आपने खीरे को अच्छे से वॉश कर लिया है – मतलब विनेगर और पानी मिक्स करके अच्छी तरह साफ किया है. तब आप बिना छीले खीरा खा सकते हैं. ये एक बेहतर ऑप्शन होगा.

खीरा खाने के मेजर बेनिफिट्स (Benefits of Eating Benefits)



अब बात करते हैं – क्यों खाना चाहिए खीरा? इसके क्या-क्या फायदे हैं?

1. हाइड्रेशन का पावरहाउस – खीरे में लगभग 95% पानी होता है. जो गर्मियों में बॉडी को कूल और हाइड्रेटेड रखता है.

2. वेट लॉस में हेल्प करता है – लो कैलोरी और हाई वाटर कंटेंट के कारण ये एक परफेक्ट स्नैक है. इससे पेट भी भरता है और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं मिलती.

3. स्किन के लिए सुपरफूड – खीरे का जूस या स्लाइसेज स्किन पर लगाने से रेडनेस कम होती है. सनबर्न से राहत मिलती है और स्किन फ्रेश लगती है.

4. डाइजेशन को स्मूद करता है – खीरे में मौजूद नैचुरल फायबर पेट की सफाई करता है और गैस, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स को कम करता है.

5. बॉडी को डिटॉक्स करता है – खीरा नैचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हेल्प करता है.

6. ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है – कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि खीरा ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.