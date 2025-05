Mothers Day 2025: जानिए कब है मदर्स डे, ऐसे करें इसकी तैयारी और अपनी मां को कहें थैंक्स

Mothers Day Celebration and Gifts: दुनिया में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है. कहते हैं कि मां ही सबसे पहला गुरु होती है और मां बच्चे का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है. मां बच्चे के जन्म से पहले ही उसके साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर इस तरह जुड़ जाती है कि बच्चा मां को याद रखता है. नौ माह तक बच्चे को अपने गर्भ में रखकर मां बच्चे के लिए हर तरह का दर्द सहती है और बच्चा मां के लिए जीवन भर समर्पित रहता है. ऐसे में दुनिया की हर मां को सलाम करते हुए और मातृत्व की भावना को सम्मान देने के लिए हर साल मई के महीने में मदर्स डे (Mothers Day Importance) मनाया जाता है. मई के महीने में आने वाले दूसरे संडे यानी रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे मनाकर मां को प्यार और सम्मान दिया जाता है. चलिए जानते हैं कि इस साल यानी 2025 में मदर्स डे कब (When is Mother's Day) है. साथ ही जानेंगे कि अपनी प्यारी मां को इस दिन थैंक्स (How to Say Thanks to your Mother)कहने के लिए आप क्या क्या खास तैयारी (How to Celebrate Mother's Day) कर सकते हैं.

कब है मदर्स डे (When is Mothers Day in 2025)





मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे आता है. इस साल ये तारीख 11 मई है और इसी दिन दुनिया भर में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा. आपको बता दें कि मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका की ऐना जार्विस ने की थी. ऐना अपनी मां को बहुत प्यार करती थी. उन्होंने अपनी मां को सम्मान देने के लिए 1907 में अपनी मां के लिए एक स्मरण सभा आयोजित की. इसे मदर्स डे कहा गया. इसके बाद ऐना ने इस दिन को मां के लिए समर्पित करने की मांग की. इसके कुछ सालों बाद 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाने के लिए नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया. इसके बाद दूसरे देशों ने भी इस दिन को मां को समर्पित करते हुए इस दिन अवकाश घोषित किया. इस तरह कुछ सालों बाद पूरी दुनिया में मई का दूसरा रविवार मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा.





इस तरह करें मदर्स डे की तैयारी (How to Prepare for Mothers Day)





दुनिया में हर इंसान के लिए उसकी मां बेहद खास होती है. इस दिन लोग अपनी मां को उपहार देकर उसे जीवन देने और परवरिश करने के लिए धन्यवाद करते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं. आप भी अपनी प्यारी मां को इस खास दिन पर खास सरप्राइज देकर उसे शानदार जीवन देने के लिए शुक्रिया कर सकते हैं. मदर्स डे को आप कई तरीकों से मना सकते हैं. आप चाहें तो मां को उनकी पसंद का खास उपहार दे सकते हैं. आप उन्हें आउटिंग पर ले जा सकते हैं. आप मदर्स डे पर अपनी मां को अपने हाथ से शानदार डिश बनाकर भी खिला सकते हैं. ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए आप अपनी मां को शुक्रिया कर सकते हैं.



मदर्स डे यानी मां के आराम का दिन



आपकी मां अगर हाउस वाइफ हैं तो वो दिन भर काम करके थक जाती होंगी. मदर्स डे को आप अपनी मां के लिए ब्रेक डे के तौर पर मनाएं. इस दिन मां को कुछ भी काम न करने दें. उस दिन मां को पूरी तरह आराम करने दें. इस दिन मां बिना किसी टेंशन के बिस्तर पर लेटकर आराम करें ताकि वो दिन उनके लिए खास बन जाए.



हाथ से लिखा लेटर करेगा कमाल



आपकी मां ने आपके हाथ पकड़ कर आपको लिखना सिखाया होगा. आप इस दिन अपनी मां के लिए हाथ से लेटर लिखकर उसके लिए आभार व्यक्त करें. एक इमोशनल लेटर जिसे आपने अपने हाथ से लिखा है, उसमें आपके अल्फाज आपकी मां को वाकई खुश कर देंगे.



मां को बाहर ले जाएं



आप इस दिन अपनी मां को बाहर आउटिंग पर ले जा सकते हैं. आप मां के साथ पिकनिक प्लान कर सकते हैं. इसके अलावा मां की किसी पसंदीदा जगह या बाग बगीचे की सैर भी करवा सकते हैं. आप अपनी मां को मंदिर भी ले जा सकते हैं. इस तरह संडे का दिन मां के लिए यादगार और खास बन जाएगा.



हेल्थ चेकअप



मदर्स डे पर मां के हेल्थ चेकअप का प्रोसेस करें. उनकी पूरी जांच होने से उनकी सेहत दुरुस्त रहेगी. आप इस दिन मां को हेल्थ चेकअप ये वेलनेस पैकेज का गिफ्ट भी कर सकते हैं. आप उन्हें फिटनेस ट्रैकर या स्मार्ट वॉच भी दे सकते हैं जिससे वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देख पाएंगी.

