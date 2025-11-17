विज्ञापन

Shilpa Shetty Yoga Pose: सारी टेंशन चुटकी में दूर करेगा शिल्पा शेट्टी का ये योगासन, पैर भी होंगे मजबूत, आप भी जरूर करें ट्राई

Shilpa Shetty Yoga Pose: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने तनाव को दूर करने और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योगासन बताया है.

शिल्पा शेट्टी योगासन
Shilpa Shetty Yoga Pose: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस से 50 साल की उम्र में भी सबको हैरान कर देती हैं. फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी इंस्टाग्राम पर अक्सर वीडियो और फोटोज शेयर लोगों को जागरूक करती रहती हैं. एक्ट्रेस कभी योगा करते हुए वीडियो शेयर करती है तो कभी एक्सरसाइज करते हुए फोटो-वीडियो शेयर करती हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा योगासन बताया है, जो तनाव को कम करने के साथ-साथ पैरों को भी मजबूत बनाने का काम करता है. इस आसन के फायदे बताते हुए शिल्पा ने कहा कि यह आसन शरीर की ताकत, लियबिलिटी और मानसिक हेल्थ को फायदा पहुंचाता है.

शिल्पा शेट्टी ने बताया तनाव को कैसे करें दूर

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और कामकाज के दबाव के चलते अधिकतर लोग तनाव से गुजर रहे हैं, जो धीरे-धीरे आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बन जाता है. अगर, आप भी काम को लेकर परेशान हैं और तनाव से जूझ रहे हैं तो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के द्वारा बताए गए योगासन आपके लिए बहुत असरदार हो सकते हैं.

शिल्पा शेट्टी ने बताया कि यह योगासन हिप्स, पैर और ग्रोइन मांसपेशियों में तनाव को कम करता है और लियबिलिटी को बढ़ाता है. संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाता है. पैर, घुटने और पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा मन और शरीर के बीच समन्वय को बढ़ाता है. नियमित रूप से योगासन करने से तनाव कम होता है और शरीर को भी कई फायदे मिलते हैं.

शिल्पा की अपील

शिल्पा ने अपने फैंस से अपील की है कि वे इस आसन को सावधानी से करें और अगर उन्हें पीठ या घुटने की समस्या है, तो इसे न करें. दरअसल, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक हैं. वे अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन और योगा सेशन को सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. उन्होंने हाल ही में अपने फैंस के लिए एक मोबिलिटी चैलेंज भी रखा था.

