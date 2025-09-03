तलाक के बाद इतने आलीशान घर में रहती हैं Dhanashree Verma, एक-एक कोना है खूबसूरत, वीडियो में देखें अंदर का नजारा

Inside Dhanashree Verma's Home: मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री प्रोफेशनल लाइफ से अलग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. अब, हाल ही में फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान धनश्री के घर पहुंची थीं. दरअसल, फराह अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रही हैं. इसमें वे अपने कुक दिलीप के साथ फेमस सेलिब्रिटीज के घर जाती हैं और वहां सेलेब्स के साथ मिलकर खाना बनाती हैं. इसी कड़ी में हाल ही में फराह धनश्री के घर गईं, जिससे जुड़ा वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है. इस वीडियो में धनश्री ने हाउस टूर कराते हुए हर एक कोना दिखाया. आइए जानते हैं अंदर से उनका घर कैसा दिखता है.

किस विटामिन की कमी से बहुत लाल हो जाती है जीभ? Doctor Hansa Yogendra ने बताया जीभ देखकर रोग का पता कैसे चलता है

बेहद खूबसूरत घर में रहती हैं धनश्री वर्मा

वीडियो में धनश्री बताती हैं कि वे पहली बार अकेले रह रही हैं. पहले वे अपने माता-पिता के साथ और शादी के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ रहती थीं. मार्च 2025 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने खुद के लिए यह प्यारा घर बनाया और अब वे अपने काम और पर्सनल लाइफ को यहां आराम से संभाल रही हैं.

घर का हर कोना बहुत सुंदर और सटल तरीके से सजाया गया है, जिसे देखकर फराह खान भी काफी इंप्रेस दिखीं. फराह ने तारीफ करते हुए कहा कि धनश्री का घर पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है.

घर का लिविंग एरिया ओपन किचन के साथ है. इसके साथ ही लिविंग एरिया के पास एक छोटा सा बार कॉर्नर भी बनाया गया है. इसके अलावा धनश्री के घर में गेस्ट रूम, पर्सनल म्यूजिक स्टूडियो और एक बड़ी बालकनी भी है, जहां से मुंबई का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

घर की सजावट की बात करें, तो धनश्री ने मॉडर्न और क्लासिक स्टाइल का अच्छा टच दिया है. घर के एक कोने में उन्होंने अपनी दादी की बनाई पेंटिंग्स लगाई हैं, जो भी बेहद खूबसूरत हैं. इसके अलावा घर में खूबसूरत लाइट्स, झूमर, ट्रॉपिकल वॉलपेपर, हल्के रंग का फर्नीचर और पेस्टल कलर का किचन है. बड़ी-बड़ी खिड़कियां, पौधे और सॉफ्ट लाइटिंग से घर और भी सुंदर लगता है.

गौरतलब है कि धनश्री सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. तलाक के बाद वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी रही हैं. जल्द ही वह अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में दिखाई देंगी.