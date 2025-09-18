विज्ञापन

जिम जाने का टाइम नहीं है? Shamita Shetty ने बताया फिट रहने का आसान तरीका

शमिता शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा फिटनेस हैक शेयर किया है. ये आसान एक्सरसाइज कर के वह न केवल कैलोरी बर्न करती है बल्कि हार्ट, लंग्स और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है. व्यस्त लोग भी इसे आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

जब जिम न हो ऑप्शन, तो सीढ़ियां बनेंगी फिटनेस का हथियार

Shamita Shetty fitness hack: क्या आपको भी लगता है कि काम और जिम्मेदारियों के बीच एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना मुश्किल है? अक्सर हम यही बहाना बनाते हैं कि 'जिम जाने का टाइम ही नहीं है', लेकिन एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ऐसा फिटनेस हैक शेयर किया है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे...इतना आसान तरीका तो कभी सोचा ही नहीं था.

शमिता ने कहा, 'जब आपके पास जिम जाने का समय न हो, तो यह सरल लेकिन प्रभावी कार्डियो व्यायाम आजमाएं.' उनका यह सिंपल लेकिन असरदार तरीका है...सीढ़ियां चढ़ना.

सीढ़ियां चढ़ने के फायदे | Benefits of Stair Climbing 

  • हांगकांग सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना सीढ़ियां चढ़ने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.
  • हृदय रोग, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रिस्क घटता है.
  • हार्ट और लंग्स की क्षमता बेहतर होती है.
  • हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव मिलता है.
  • मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं.
  • फैट बर्न होता है और वजन नियंत्रित रहता है.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? (Who should be cautious?)

अगर किसी को चेस्ट पेन, सांस फूलना, पुरानी मेडिकल कंडीशन या जोड़ो का दर्द है तो बिना डॉक्टर की सलाह सीढ़ियां चढ़ना शुरू न करें.
मिडल-एज और बुजुर्ग लोगों को भी पहले हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए.

क्यों है यह हैक सबके लिए परफेक्ट? (Why this hack is perfect for everyone)

सीढ़ियां चढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको किसी जिम, ट्रेनर या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती. यह फ्री, आसान और हर जगह उपलब्ध है. बस आपको रोजमर्रा की लाइफ में थोड़ा बदलाव करना है और हेल्दी बॉडी का रास्ता खुद-ब-खुद आसान हो जाएगा.

