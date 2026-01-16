घर पर टॉयलेट बाउल के दाग हटाने के आसान तरीके, ये 5 टिप्स दिलाएंगे नई जैसी चमक, मिनटों में छूट जाएंगे सारे दाग

Remove Toilet Stains: बाथरूम साफ हो या न हो, टॉयलेट बाउल पर दिखने वाली भूरे, ग्रे या गुलाबी रंग की रिंग्स पूरे स्पेस को गंदा दिखाने लगती हैं. कई लोग इन्हें हटाने के लिए जोर‑जोर से रगड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये दाग कुछ ही दिनों में वापस लौट आते हैं. अच्छी बात यह है कि ये रिंग्स स्थायी नहीं हैं और सही तरीकों से इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है. टॉयलेट बाउल में बनने वाली ये रिंग्स आमतौर पर हार्ड वॉटर में मौजूद मिनरल्स की वजह से होती हैं, खासकर कैल्शियम और आयरन के जमाव से होती है. जब पानी लंबे समय तक टॉयलेट में रुकता है, तो ये मिनरल्स नीचे बैठकर बाउल की सतह से चिपक जाते हैं. कुछ मामलों में Serratia marcescens जैसी बैक्टीरिया भी गुलाबी या लाल रंग का दाग बना सकती है. ऐसे में इन दागों को हटाने और लंबे समय तक बाउल को साफ रखने के लिए आसान और प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं.

व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल

विनेगर हार्ड वॉटर दागों को हटाने में काफी असरदार है. 1–2 कप सफेद सिरका सीधे बाउल में डालें. सुनिश्चित करें कि सिरका उस रिंग को छू रहा हो. कम से कम 30 मिनट और जिद्दी दागों पर रातभर छोड़ दें. यह कैल्शियम और आयरन के जमाव को ढीला कर देती है, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

बेकिंग सोडा और विनेगर साथ में मिलकर शानदार क्लीनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं. सिरका डालने के बाद दाग पर बेकिंग सोडा छिड़कें. झाग के कारण जमा गंदगी ऊपर उठने लगती है. हल्के से ब्रश करें और दाग आसानी से हट जाएगा.

जिद्दी और गहरे जम चुके दागों पर यह सबसे असरदार विकल्प है. हमेशा टॉयलेट के लिए बने प्यूमिस स्टोन का ही इस्तेमाल करें. इसे हर समय गीला रखें और धीरे‑धीरे रगड़ें, ताकि पोर्सेलिन पर खरोंच न पड़े. यह मोटे खनिज जमाव को तेजी से हटाता है.

बाजार में उपलब्ध क्लीनर खासतौर पर हार्ड वॉटर या रस्ट स्टेन हटाने के लिए बनाए जाते हैं. रिम के नीचे और बाउल के चारों ओर लगा दें. निर्देशों के अनुसार समय दें. ब्रश कर के फ्लश कर दें. ये दागों पर गहराई से काम करते हैं.

अगर दाग पानी की रेखा के पास हैं, तो पानी का लेवल कम होना आवश्यक है. वाटर सप्लाई बंद करें. फ्लश करके बाउल में पानी कम कर दें. इससे दाग पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं और क्लीनर सीधे सतह पर काम कर पाते हैं.

