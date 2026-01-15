How To Wash Woolen Clothes: ऊनी कपड़ों को हाथ से कैसे धोएं, जानिए सही तरीका और जरूरी सावधानियां

Woolen Clothes Washing Tips: सर्दियों में ऊनी कपड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं. स्वेटर, कार्डिगन, शॉल और मफलर ठंड से बचाने के साथ-साथ हमारी पर्सनालिटी भी निखारते हैं. लेकिन इन कपड़ों की देखभाल थोड़ी नाजुक होती है. गलत तरीके से धोने पर ये कपड़े सिकुड़ सकते हैं, उनकी सॉफ्टनेस खत्म हो सकती है और शेप भी बिगड़ जाती है. कई लोग मशीन में धोने की गलती कर बैठते हैं, जिससे ऊन की फाइबर खराब हो जाती है. ऐसे में हाथों से कपड़ों की धुलाई सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. अगर सही डिटर्जेंट और सही स्टेप्स अपनाए जाएं, तो ऊनी कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं और उनकी गर्माहट भी बरकरार रहती है.

ऊनी कपड़ों को हाथ से कैसे धोएं (How To Hand Wash Woolen Clothes)

सबसे पहले एक टब या बाल्टी में ठंडा या हल्का गुनगुना पानी भरें.

पानी में थोड़ा सा माइल्ड या वूलन डिटर्जेंट डालें और अच्छे से घोल लें.

ऊनी कपड़ों को उल्टा करके पानी में डालें, ताकि बाहरी सतह सुरक्षित रहे.

कपड़ों को रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से दबाएं.

कपड़ों को 5 से 7 मिनट तक पानी में रहने दें, ज्यादा देर तक न भिगोएं.

गंदे हिस्सों को उंगलियों से हल्के से साफ करें, जोर न लगाएं.

अब साफ ठंडे पानी से कपड़ों को धीरे-धीरे धो लें.

कपड़ों को निचोड़ें नहीं, सिर्फ हल्के से दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकालें.

तौलिये पर फैलाकर कपड़ों की नमी सोख लें.

ऊनी कपड़ों को समतल जगह पर छाया में सुखाएं, हैंगर और धूप से बचें.

डिटर्जेंट से हाथ से कपड़े कैसे धोएं (How To Wash Clothes With Detergent By Hand)

डिटर्जेंट का चुनाव ऊनी कपड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है. हमेशा माइल्ड या वूलन डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. तेज डिटर्जेंट ऊन की नमी और मुलायमपन को खत्म कर देते हैं. पानी में डिटर्जेंट पहले अच्छे से घोल लें और फिर कपड़े डालें. जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट न डालें.

ऊनी कपड़ों को कभी भी गर्म पानी में न धोएं. कपड़ों को मरोड़ने या निचोड़ने से बचें. धोते समय कपड़ों को उल्टा करके रखें, इससे बाहरी सतह सुरक्षित रहती है. ज्यादा देर तक भिगोकर रखना भी सही नहीं माना जाता है.

सबसे पहले एक टब में ठंडा पानी भरें. इसमें थोड़ा सा माइल्ड डिटर्जेंट मिलाएं. अब ऊनी कपड़े डालें और हल्के हाथों से दबाते हुए साफ करें. 5 से 7 मिनट बाद साफ पानी से कपड़े धो लें. अतिरिक्त पानी हल्के से निकालें और तौलिये पर फैलाकर सुखाएं.

ऊनी कपड़ों को कभी भी सीधी धूप में न सुखाएं. इन्हें समतल जगह पर फैलाकर छाया में सुखाना बेहतर होता है. हैंगर पर टांगने से कपड़े फैल सकते हैं, इसलिए ये तरीका अवॉयड करें.

