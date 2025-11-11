तांबे के बर्तन का पानी बच्चों के लिए सही या गलत? दिमाग पर कैसा होता है असर, प्रेमानंद महाराज से जानिए

Copper Water Benefits for Children: छोटे बच्चों का खाने-पीने से लेकर हर चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अक्सर खाना-पीना छोड़कर खेलकूद में लगे रहते हैं, जिसके चलते जब भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कहा जाए तो उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता. बच्चे घर का खाना खाने से ज्यादा बाहर की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं. जिससे उन्हें बार-बार पेट की समस्याएं और भूख कम हो जाती है. इसके अलावा बच्चों की याददाश्त पर और अधिक असर पड़ता है. प्रेमानंद जी महाराज ने बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत आसान और असरदार उपाय बताया है. इंस्टाग्राम पेज सपना यादव पर शेयर एक वीडियो शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें:- पेट कैसे साफ करें? Sadhguru ने बताया अरंडी के तेल को चमत्कार, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

वीडियो में वृंदावन के पॉपुलर संत प्रेमानंद जी बच्चे को तांबे के बर्तन में रखा पानी पिलाने की सलाह दे रहे हैं. प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक, तांबे के बर्तन में रखा पानी बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अगर, बच्चे को रोज सुबह खाली पेट तांबे का पानी सही तरीके से पिएं तो न सिर्फ उनका डाइजेशन सुधरेगा, बल्कि ब्रेन भी सुपर एक्टिव होगा. चलिए आपको बताते हैं बच्चों के लिए तांबे के बर्तन का पानी कितना फायदेमंद होता है.

पाचन तंत्र मजबूत

बच्चे का अक्सर पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, जिसके चलते बच्चे सही खाना नहीं खा पाते है. तांबे के पानी में मौजूद एंटी-माइक्रोबियल गुण हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्याओं में राहत मिलती है.

बच्चों की इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है. ऐसे में तांबे के बर्तन का पानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए बेहतर तैयार होता है. बीमारियों से भी बचाव होता है.

तांबे का पानी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को बेहतर कर सकता है और दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करने में मदद कर सकता है. प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक, बच्चे को सुबह-सुबह खाली पेट यह पानी पिलाया जाए तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.