Morning Tips: सुबह-सुबह पिसे हुए अलसी के बीज खाने से क्या होता है? स्टडी से जानिए

Powdered Flax Seeds Benefits: पाउडर अलसी यानी ग्राउंड फ्लैक्ससीड आजकल लोगों की डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है. इसकी लोकप्रियता सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी कि यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध है, बल्कि इसलिए भी कि इसके छोटे-से चम्मच में ओमेगा‑3 फैटी एसिड, ढेर सारा फाइबर और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट लिगनैन छिपे होते हैं. अलसी को पीसने से इसकी सख्त बाहरी परत टूट जाती है, जिससे शरीर सभी पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाता है. यही कारण है कि पूरी अलसी की तुलना में पाउडर अलसी ज्यादा लाभ देती है. रोजाना एक से दो चम्मच पाउडर अलसी नाश्ते के साथ लेने से दिल, शुगर, पाचन, वजन और त्वचा पर जबरदस्त असर देखा गया है.

Verywell Health और Mayo Clinic दोनों की रिपोर्ट के अनुसार, अलसी यानी Flaxseed एक सुपरफूड माना जाता है और इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ खाने से शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है. पाउडर अलसी सबसे प्रभावी रूप है, क्योंकि इसके पोषक तत्व इसी रूप में पूरी तरह शरीर में उपलब्ध होते हैं. सुबह-सुबह इसका सेवन सेहत के लिए लाभकारी होता है.

दिल की सेहत

अलसी में पाया जाने वाला प्लांट-बेस्ड ओमेगा‑3 ALA दिल के लिए बेहद लाभकारी है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है और रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स कर दिल पर तनाव घटाता है। मेडिकल अध्ययनों के अनुसार, हाई लिपिड वाले मरीजों में 30 ग्राम अलसी रोज तीन महीने तक लेने से कोलेस्ट्रॉल में 15% की कमी, ट्राइग्लिसराइड्स में 20% की कमी देखी गई है.

डायबिटीज में राहत

पाउडर अलसी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसका हाई फाइबर है, जो कार्बोहाइड्रेट के पचने की गति को धीमा कर देता है. इससे चावल, रोटी या मीठा खाने के बाद शुगर अचानक नहीं बढ़ती. अलसी के घुलनशील फाइबर की जेल जैसी परत आंतों में बनकर शुगर को फंसा लेती है, जिससे फास्टिंग शुगर में 10–15 mg/dL की कमी (8 हफ्तों में) और इंसुलिन सेंसिटिविटी में 25% सुधार हो सकता है.

हर चम्मच पाउडर अलसी में 2–3 ग्राम फाइबर मिलता है जो पेट साफ रखने, कब्ज दूर करने और आंतों के बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद करता है. चार हफ्तों की हेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार, नियमित सेवन से IBS के मरीजों में 30% कम सूजन और दर्द, बॉवल मूवमेंट आसान, लैक्सेटिव की जरूरत कम और परिणाम मिले हैं. अलसी में मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, जो शॉर्ट-चेन फैट बनाकर कोलन की सेहत और इम्यूनिटी सुधारते हैं.

