Gen Z क्यों सर्च कर रहें हैं सीमा आनंद को, आखिर कौन हैं Seema Anand, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भारतीय बनकर बनाया रिकॉर्ड

Seema Anand: आजकल Google सर्च में ज्यादातर लोग लंदन में रहने वाली माइथोलॉजिस्ट, कहानीकार, लेखिका और सेक्स-पॉजिटिव एजुकेटर सीमा आनंद के बारे में सर्च कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार, बोल्ड और बिंदास हैं. वह आजकल ट्रेंड में हैं, क्योंकि उनकी AI से बनाई गई कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन सर्कुलेट हो गईं, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई और डिजिटल उत्पीड़न और यौन शोषण को सामान्य बनाने के खिलाफ आवाज उठाई.

Gen Z क्यों सीमा आनंद को सर्च कर रहे हैं?

Gen Z, सीमा आनंद को इसलिए सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वह सेक्स, रिश्ते और अंतरंगता जैसे वर्जित विषयों पर खुलकर और निडर होकर बात करती हैं, जिससे वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. वह उन विषयों पर बात करती हैं जिन पर समाज में बात करने से लोग कतराते हैं, जो Gen Z को आकर्षित करता है. वह अपनी उम्र (63 वर्ष) और रूढ़िवादी सोच के बावजूद, बोल्ड और कॉन्फिडेंट होकर बात करती हैं, जिससे युवाओं को लगता है कि प्रामाणिकता और करिश्मा की कोई उम्र नहीं होती.

सीमा आनंद एक लेखिका, प्रोफेशनल स्टोरीटेलर और माइथोलॉजिस्ट यानी पौराणिक कथाओं की विशेषज्ञ हैं, जो मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कामसूत्र का उपयोग करके रिश्तों और यौन स्वास्थ्य पर बात करती हैं. वह पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और अपनी किताबों के ज़रिए लोगों से जुड़ती हैं.

सीमा आनंद की विशेषता यह है कि वे कामुकता को महज शारीरिक क्रिया नहीं मानतीं. उनकी चर्चित पुस्तक "मोहक कलाएं" (The Arts of Seduction) में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कामवासना वास्तव में मानवीय संबंधों, आत्म-प्रेम और ब्रह्मांडीय एनर्जी का विस्तार है. वे भगवद्गीता और प्राचीन कहानियों के माध्यम से यह समझाती हैं कि कैसे आनंद एक शक्ति है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा से स्वीकार किया था, लेकिन आधुनिक समाज ने इसे वर्जना बना दिया है.

