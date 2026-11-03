Potato Starch Face Mask: चेहरे पर आलू का स्टार्च लगाने से क्या होता है? घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल फेस मास्क, चेहरे पर आएगा निखार

चेहरे पर निखार लाने के लिए लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ-साथ घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर आलू के स्टार्च से बना फेस मास्क चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम, स्मूद और फ्रेश नजर आ सकती है. अगर आप भी घर पर आसान और कम खर्च वाला स्किन केयर तरीका तलाश रहे हैं तो इस मास्क के बारे में जान सकते हैं. हालांकि, इसे लगाने से त्वचा का रंग गोरा होने या दाग-धब्बे दूर होने की गारंटी नहीं है.

आलू के स्टार्च का फेस मास्क क्यों हो रहा वायरल

आलू से निकलने वाले स्टार्च का इस्तेमाल कई घरेलू ब्यूटी रेसिपी में किया जाता है. सोशल मीडिया पर इसे नेचुरल स्किन केयर के तौर पर पेश किया जा रहा है. दावा है कि इसका मास्क लगाने से स्किन को सॉफ्ट और स्मूद महसूस कराया जा सकता है. हालांकि, आलू के स्टार्च से स्किन का रंग निखारने या पििगमेंटेशन कम करने को लेकर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए इसे किसी प्रमाणित स्किन ब्राइइटनिंग ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं मानना चाहिए.

घर पर कैसे बनाएं आलू के स्टार्च का फेस मास्क

इस DIY मास्क के लिए सबसे पहले एक छोटी कटोरी लें. इसमें थोड़ा आलु का स्टार्च डालें और जरूरत के हिसाब से पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें. ध्यान रखें कि पेस्ट न ज्याादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अब चेहरे को साफ पानी से धोकरर सुखा लें. इसके बाद इस पेस्ट की पतली परत चेहरे पर लगाएं. आंखों और होंठों के आसपास इसे लगाने से बचें. कुछ देर बाद पानी से चेहराा अच्छी तरह साफ कर लें. पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे लंबे समय तक चेहरेे पर लगााकर न रखें.

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इस्तेमाल से पहले इन बातों का रखें ध्यान

घरेलू नुस्खे हर किसी की स्किन पर एक जैसे असर नहीं करते. इसलिए चेहरे पर लगाने से पहले हाथ के छोटेे हिस्से या कान के पीछे पैच टेस्ट जरूर करें. अगर खूजली, जलन, लालिमा या सूजन महसूस हो तो तुरंत इसे धो दें और दोबारा इस्तेमाल न करें. अगर आपकी स्कििन संवेदनशील है या पहले से कोई स्किन समस्या है तो नया DIY मास्क लगाने से पहले स्कििन एक्सपर्ट की सलाह लें. याद रखें, स्वस्थ त्वचा के लिए नियमिित सफाई, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज्याादा जरूरी है.

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