क्या आपको भी नहीं आती है नींद, तो डिनर के बाद करें ये 4 एक्सरसाइज बेड पर जाते ही लग जाएगी आंख

How to get better sleep : आजकल अनिद्रा (insomnia) की परेशानी से काफी लोग जूझ रहे हैं. जिसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है. नींद की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां, झाईं और फाइन लाइन जैसी त्वचा संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा आपके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं. ऐसे में इससे निजात पाने के लिए हम यहां पर 3 एक्सरसाइज (exercise) बता रहे हैं, जिसे आप डिनर करने के बाद कर लेते हैं, तो फिर नींद की गुणवत्ता में धीरे-धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा...

सबसे पहवे अपनी पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाएं. अब दोनों पैरों को सीधा रखते हुए धीरे-धीरे एक-एक पैर ऊपर उठाएं, जैसे आप दीवार की ओर पैर उठा रहे हों.अब आप 5 से 10 सेकंड तक पैर ऊपर ही रखें, फिर धीरे से पैर नीचे लाएं. इसको करने से पैरों की मांसपेशियों को आराम मिलता है जिससे आराम मिलता है और नींद बेहतर होती है.

बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथों को आगे बढ़ाएं. धीरे-धीरे अपने माथे को बिस्तर पर रखें और शरीर को पूरी तरह से नीचे की ओर झुकने दें. अब आप इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें. यह एक्सरसाइज शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करता है, जिससे तनाव कम होता है और नींद आने में मदद मिलती है.

3. डीप ब्रीथिंग (Deep Breathing)

गहरी श्वास लेने वाली यह एक्सरसाइज भी आपकी नींद को बेहतर बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है. सबसे पहले बिस्तर पर आराम से लेट जाएं. गहरी सांस लें और 4 सेकंड तक इसे अंदर रखिए. फिर धीरे-धीरे सांस को 6-8 सेकंड तक बाहर छोड़िए. इस आसन को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं. यह आसन आपकी नसों को शांत करता है, शरीर के तनाव को कम करता है जिससे आपको एक अच्छी नींद मिल पाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.