मेरी स्किन अचानक डार्क क्यों हो रही है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए 10 बड़े कारण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती?

Skincare: अगर आपको लग रहा है कि आपकी त्वचा पहले के मुकाबले अचानक डार्क, बेजान या मुरझाई हुई दिखने लगी है, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. कई बार लोग इसके पीछे धूप और प्रदूषण को अहम कारण मान लेते हैं. हालांकि, इनसे अलग आपकी रोजमर्रा की आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट जावेरिया आतिफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डर्मेटोलॉजिस्ट ने अचानक स्किन डार्क होने के 10 बड़े कारण बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
नंबर 1- गंदे पिलो कवर पर सोना
सबसे पहला कारण है गंदे पिलो कवर पर सोना. तकिए के कवर पर जमा गंदगी, पसीना और बैक्टीरिया स्किन में जलन और पिगमेंटेशन बढ़ा सकते हैं.नंबर 2- चेहरे को तौलिए से जोर से रगड़ना
दूसरा कारण है चेहरे को तौलिए से जोर से रगड़ना. ऐसा करने से स्किन की ऊपरी परत डैमेज होती है और रंग गहरा हो सकता है.नंबर 3- एक्सपायर्ड स्किनकेयर या मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल
तीसरा कारण है एक्सपायर्ड स्किनकेयर या मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल. एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और एलर्जी या डार्कनेस का कारण बन सकते हैं.नंबर 4- तनाव
चौथा बड़ा कारण है तनाव (Stress). ज्यादा स्ट्रेस से हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे स्किन पर बुरा असर पड़ता है.नंबर 5- ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाना
पांचवां कारण है ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाना. यह स्किन एजिंग और पिगमेंटेशन को बढ़ाता है.नंबर 6- स्मोकिंग
छठा कारण स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक है, जो स्किन की चमक छीन लेता है और रंग को डल बनाता है.नंबर 7- एंटीऑक्सिडेंट्स की कमी
सातवां कारण है डाइट में एंटीऑक्सिडेंट्स की कमी. फल, सब्जियां और नट्स न खाने से स्किन खुद को रिपेयर नहीं कर पाती है.नंबर 8- डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन को नजरअंदाज करना
आठवां कारण है डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन को नजरअंदाज करना. अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह और गहरे होने लगते हैं.नंबर 9- जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएशन
नौवां कारण है जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएशन. इससे स्किन बैरियर कमजोर हो जाता है और स्किन डार्क दिखने लगती है.नंबर 10- सन्सक्रीन को दोबारा न लगाना
इन सब से अलग दसवां और सबसे अहम कारण है सन्सक्रीन को दोबारा न लगाना. हर 2–3 घंटे में सन्सक्रीन न लगाने से सूरज की किरणें स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं.
ऐसे में अगर आप भी इन गलतियों में से कोई कर रहे हैं, तो आज ही सुधार करें. सही स्किनकेयर, हेल्दी डाइट, कम स्ट्रेस और नियमित सन्सक्रीन से आपकी स्किन फिर से हेल्दी और ग्लोइंग बन सकती है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
