Weekly Hair Oil Routine: क्या है परफेक्ट वीकली हेयर ऑयल रूटीन? रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगेंगे बाल, आप भी करें फॉलो

Weekly Hair Oil Routine: आजकल के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगे हैं और जल्दी कमजोर होने लगे हैं, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान सेहत के साथ-साथ बालों को भी प्रभावित करता है. हालांकि, कई लोग बालों को मजबूत और शाइनी बनाये रखने के लिए हेयर ऑयल और हेयर मास्क जैसी कई चीजों की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सभी लंबे समय तक साथ नहीं देते और बाल फिर से कमजोर होने लगते हैं. इसके अलावा आज के समय में लोगों की हेयर ग्रोथ भी बहुत ही कम हो गई है. इसका मुख्य कारण बालों को सही तरह से ऑयल नहीं मिलना. अगर, आप भी बालों की तेजी से ग्रोथ पाना चाहते हैं और बाल मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीकली हेयर ऑयल रूटीन फॉलो करना चाहिए.

बालों के लिए वीकली हेयर ऑयल रूटीन

दरअसल, बालों की देखभाल करना एक मुश्किल प्रक्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन कभी-कभी सरल तरीके भी बड़ा फरक ला सकते हैं. बालों में तेल लगाना एक ऐसा ही सरल तरीका है, जो बालों को न केवल हेल्दी बनाता है, बल्कि उन्हें चमकदार और मजबूत भी बनाता है.

बालों में तेल लगाने से पहले, अपने बालों के प्रकार और चिंताओं को समझना जरूरी है. अगर, आपके बाल रूसी, सूखे या तैलीय हैं, तो आपको अलग-अलग तेलों का उपयोग करना होगा.

बालों के लिए कई तरह के तेल उपलब्ध हैं, जैसे कि नारियल तेल, बादाम तेल, अरंडी का तेल और हिबिस्कस तेल आदि. नारियल तेल बालों को गहराई से पोषण देता है, जबकि बादाम तेल बालों को मुलायम बनाता है.

तेल को गर्म करने से वह बालों में आसानी से अवशोषित हो जाता है. तेल को गर्म करने के लिए, उसे एक बाउल में गर्म पानी में रखें. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए गर्म तेल से अपने स्कैल्प पर धीरे से मालिश करें.

तेल को समान रूप से लगाने के लिए, अपने बालों को छोटे हिस्सों में बांट लें और तेल को जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं. पूरी लंबाई में तेल लगाने से दोमुंहे बालों को रोकने में मदद मिलती है और आपके बाल चिकने और चमकदार बने रहते हैं.

तेल को कम से कम एक घंटे तक रखें या रात भर के लिए छोड़ दें. इससे तेल बालों में गहराई से अवशोषित हो जाएगा. तेल को ज्यादा देर तक लगा रहने देने से पोषक तत्व जड़ों में गहराई तक पहुंचते हैं, जिससे रूखापन दूर होता है और चमक लौटती है.

बालों को धोने के लिए, एक माइल्ड शैम्पू का उपयोग करें और गर्म पानी से बचें.

बालों में तेल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे नियमित रूप से करें. सप्ताह में एक या दो बार तेल लगाने से बालों को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद मिलेगी.

