Glowing Skin Tips: रोज रात को चेहरे पर लगाएं ये चीज, 60 की उम्र में भी 25 जैसी दिखेगी त्वचा, डॉक्टर से जानिए फायदे

Skin Clearing Mask: बढ़ती उम्र के साथ शरीर में भी बदलाव होने लगते हैं. उम्र के साथ त्वचा भी ढलने लगती है. हालांकि, त्वचा की सही देखभाल करने से इसे सालों-साल तक जवान बनाए रखा जा सकता है. त्वचा को हेल्दी और जवां बनाए रखने के लिए रोज रात में सोने से पहले कुछ चीजें लगाना शुरू कर दें. ये चीजें आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइजर और ग्लोइंग बनाएंगी. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से 60 साल की उम्र में भी 25 साल जैसी त्वचा पाई जा सकती है. आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा एक्सपर्ट, डॉ. सलीम जैदी ने त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के बहुत ही आसान और असरदार तरीका बताया है.

डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, नेचुरल रूप से चमकती और युवा दिखने वाली त्वचा के लिए आसान घरेलू उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. अगर, आप भी 60 की उम्र में 25 जैसी त्वचा पाना चाहती हैं, तो रोज रात को अपने चेहरे पर ये चीजें लगाना शुरू करें. ये चीजें आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइजर और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करेगी.

विटामिन ई ऑयल

विटामिन ई तेल एक मॉइस्चराइजर है, जिसे आप अपनी त्वचा पर लगाते हैं. यह आपकी त्वचा में विटामिन ई की मात्रा बढ़ाकर काम करता है. विटामिन ई ऑयल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है. यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, झुर्रियों को कम करता है और त्वचा को ग्लोइंग बनाता है.

ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है. यह त्वचा को मुलायम और ग्लोइंग बनाता है. इसका मतलब है कि जब आप ग्लिसरीन लगाते हैं तो झुर्रियां और ड्राइनेस कम होती है.

जोजोबा तेल

जोजोबा तेल अपने मॉइस्चराइजिंग और एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होता है. जोजोबा तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है. यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, झुर्रियों को कम करता है और त्वचा को ग्लोइंग बनाता है.

गुलाब जल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है. यह एक प्राकृतिक टोनर के रूप में काम करता है. त्वचा के पीएच लेवल को संतुलित करता है और पोर्स को कसता है. इसके एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं.

स्किन क्लियर मास्क को बनाने के लिए एक कांच की बोतल लें. एक टेबल स्पून विटामिन ई तेल, टेबल स्पून ग्लिसरीन और टेबल स्पून जोजोबा तेल को बोतल में डाल दें. इसके बाद ऊपर से 100 एमएल गुलाब जल डाल दें. इसे अच्छी तरह से आपस में मिला लें. इस ठंडी जगह पर रखें. ये मिश्रण करीब 30 से 45 दिनों तक चल जाएगा. इस लोशन को रात को सोते समय लगाना है. इसे लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह किसी फेसवास से धो लें. इस लोशन को फेस पर लगाएं और 2-3 मिनट तक इसकी मसाज करें. अगले दिन सुबह साधे पानी से चेहरा धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.