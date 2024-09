पतला होना चाहते हैं तो डाइट या जिम से ज्यादा जरूरी हैं ये चीजें, बस बदल दें ये आदतें घट जाएगा वजन

Weight Loss: वजन कम करना आज के लाइफस्टाइल में हर किसी के लिए चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बहुत जरूरी हो गया है. सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लूएंसर और अब तो डॉक्टर भी अपनी रील्स के जरिए वजन कम करने के लाख सॉल्यूशन बता रहे हैं. वेट लॉस करना लोगों में सबसे आम और बड़ी समस्या है. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं (Womens) का वजन तेजी से बढ़ता है, जो उनके लिए सिरदर्द बन गया है. मोटापा (Obesity) कई बीमारियों को जन्म देता हैं और ऐसे में आज के इस भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में इसका इलाज बेहद जरूरी हो गया है. वजन कम करने के कई सॉल्यूशन है, जैसे, जिम जाना, डेली वर्कआउट, योग (Yoga) और कई लोग दवाईयों से भी वजन करते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है. ऐसे में हम अपनी इस स्टोरी में उन 10 चीजों को बता रहे हैं, जिन्हें छोड़ने पर आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी.

Photo Credit: Pexels



वजन कम करना है तो आज ही छोड़े ये 10 काम (These 10 thing You should avoid for Weight Loss)



- वजन कम करना है तो एक तो याद रखें, खाना खाने के बाद या कहीं भी लंबे समय तक ना बैंठे. क्योंकि ऐसा करने से शरीर फैलने लगता है.



- भोजन की शुरुआत कार्ब्स से नहीं करनी चाहिए. अगर ऐसा करते हैं, तो वेट लॉस करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कार्ब्स से इंसुलिन लेवल जल्दी से बढ़ता है.



- सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से ना करें, क्योंकि इससे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जो वेट लॉस में दिक्कत करता है.



-सैचुरेटेड और फैट ट्रांस करने वाली चीजें खाने से बचें और डाइट में तला हुआ तो बिल्कुल भी ना खाएं.



-शरीर में मैग्नेशियम की कमी ना होने दें, इससे बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है और एनर्जी लेवल गिरने के साथ-साथ मसल्स भी कमजोर पड़ती हैं.



- डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, जिसका एक भी फायदा नहीं है. डिप्रेशन से शरीर में कोर्टिसोल बैलेंस खो देता है और वेट लॉस में परेशानी होती है. ज्यादा स्ट्रेस नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है.



- जब हमारा शरीर डेली वर्कआउट रूटीन से गुजरता है तो उसे उचित नींद की भी आवश्यकता होती है. इसलिए नींद में कमी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए आपको रात को फोन चलाना छोड़ना पडे़गा.



- खाने में प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें. शरीर में प्रोटीन की कमी से भी मोटापा बढ़ता है. क्योंकि डाइट में प्रोटीन नहीं होगा तो कुछ भी अनहेल्दी खाने का मन करेगा, जो वेट लॉस नहीं होने देगा.



- क्रैश डायटिंग से बचें, क्योंकि इससे कैलोरी कम होती है. लॉ कैलोरी डाइट मेटाबॉलिज्म पर असर छोड़ता है. जो इससे वजन बढ़ने लगता है.



-वेट लॉस रूटीन के दौरान ज्यादा देर भूखे ना रहें, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने के बाद ज्यादा खाना खाएंगे और फिर वजन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा.

