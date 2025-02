अपनी टीनएज बेटी को जरूर समझाएं ये खास बातें, जिंदगी भर आएंगी काम

Important Teaching for Teen Age Daughter : आज के दौर में बच्चों की सही परवरिश करना पेरेंट्स के लिए एक चुनौती बन गई है. पल-पल बदलते समाज में अपने बच्चों खासकर बेटी की परवरिश करना वाकई मुश्किल भरा हो जाता है. कई बार देखा जाता है कि मां बाप बेटे को डांट डपट कर बातें सिखा देते हैं, लेकिन जब बेटी (Parenting of Teen Age Daughter) की बात आती है तो उसे कुछ बातें कहने में वो शर्म महसूस करते हैं. खासकर टीनएज बेटी जो 15 साल की उम्र के आस पास है, तो मां बाप उसे सही बातें बताने में शर्माते हैं. लेकिन यही वो एज है जिसमें बेटी को सही बातें समझाना और सही राह दिखाना मां बाप की जिम्मेदारी है. ये बातें उसके जीवन को आसान करेंगी. चलिए आज ऐसी ही कुछ खास बातों के बारे में बात करते हैं, जो हर मां बाप को अपनी 15 साल की बेटी (Teach These Things to your Teenage Daughter) को जरूर समझानी चाहिए.

अपनी टीन एज बेटी को जरूर समझाएं ये बातें - Teach These Things to your Teenage Daughter

अपनी बेटी को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी दें.

यूं तो आजकल पीरियड 13 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं लेकिन बेटी को इसकी सही जानकारी जरूर दें.

बेटी को बताएं कि पीरियड क्यों आते हैं, इसका क्या महत्व है.

बेटी को समझाएं कि पीरियड के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

बेटी को बताएं कि इस दौरान अपना ध्यान कैसे रखा जाए.

यूं तो आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा स्कूल में ही मिल जाती है.

लेकिन फिर भी अपनी बेटी को सही और गलत तरीके से छूने की पहचान बताएं.

अपनी बेटी को बताएं कि किस तरह को गलत टच को समझे और उसका विरोध करें.

उसे अनजान व्यक्तियों के छूने पर रिएक्ट करना सिखाएं.

आपकी बेटी प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में उसे इस एज की सारी जानकारी दें

इस एज में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों की जानकारी अपनी बेटी को जरूर दें.

उसे बताएं कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है और इस दौरान अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए.

उसे प्यूबर्टी के दौरान शारीरिक बदलावों को समझने और उनसे डील करने की जानकारी दें.

शब्दों की पहचान करना सिखाएं - teach your Daughter about words

कुछ समय बाद आपकी बेटी कॉलेज जाएगी और घर से बाहर भी रहेगी. ऐसे में उसे दूसरों की पहचान करना सिखाएं

बेटी को सिखाएं कि कैसे सामने वाले के गलत शब्दों को जानकर उसे समझा जा सकता है.

बेटी को बताएं कि कैसे वो किसी के इरादों को समझ सकती है.

किसी अनजान से बात करते समय बेटी को उसके इरादों को समझने की ताकत दें.

अगर बेटी 15 साल की हो गई है तो उसे अपनी चीजों को हैंडल करना सिखाएं.

उसे हाइजीन का पालन करना और सेहत पर ध्यान देना सिखाएं.

बेटी को बताएं कि अगर वो पढ़ाई के सिलसिले में अकेली रहती है तो किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी.

अपनी टीनएज बच्ची को आत्मरक्षा के गुर जरूर सिखाएं.

इस दौर में जब लड़कियां हमलों का शिकार होती हैं, अपनी बच्ची को सेफ्टी टिप्स जरूर दें.

उसे जूडो, मार्शल आर्ट्स जैसी चीजों की ट्रेनिंग दें.

अकेले सफर करते हुए आपकी बेटी को सेफ्टी मेजर यूज करने आने चाहिए.

उसे बताएं कि कहीं अकेले जाते या आते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

