क्‍या जन्‍म के तुरंत बाद बच्‍चे को नहलाना सही है? पीडियाट्रिशियन से जान‍िए बेबी को कब बाथ करवाएं

Newborn Baby Bath Tips: न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल में पीडियाट्रिशियन की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए. खासकर बेबी को पहली बार नहाने और नहाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

Newborn Baby Bath Tips: न्यू बॉर्न बेबी को नहाते हुए याद रखें ये बातें.

Tips For Bathing Newborn: न्यू बॉर्न की देखभाल का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. खासकर बच्चे को पहली बार नहाने के समय सावधानी की बहुत जरूरत होती है. पहले बच्चे को जन्म के तुरंत बाद नहला दिया जाता था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक जन्म के 24 से 48 घंटे के बाद ही नहाने (New Born Baby  Ko Kab Nahana Chahiye) की सलाह दी जाती है. बच्चे को पहली बार नहाने से पहले जितना इंतजार किया जाता है उसे उतना ही अच्छा माना जाता है. इसके साथ ही बच्चे को हर दिन नहलाने की जरूरत नहीं होती है. न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल में पीडियाट्रिशियन की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए. इंस्टाग्राम पर drtausifpediatrician अकाउंट से किए गए पोस्ट में न्यू बार्न को नहाने को लेकर कुछ टिप्स बताएं गए हैं. आइए जानते हैं न्यू बॉर्न को नहाने के लिए पीडियाट्रिशियन क्या सलाह देते हैं ( New Born Baby  Ko Nahane Ke Tips)और रखनी चाहिए क्या क्या सावधानी ( New Born Baby  Ko Kaise Nahaye).

पहली बार कब नहाएं

न्यू बॉर्न बेबी को पहले जन्म के तुरंत बाद नहला दिया जाता था लेकिन अब सलाह दी जाती है कि नवजात का अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए. इसके पहले बच्चे को स्पंज बाथ किया जा सकता है. बच्चे का चेहरा और सिर साफ करने के लिए सॉफ्ट कपड़े का यूज किया जा सकता है. अस्पताल बच्चे को पहली बार नहलाने के लिए एक-दो दिन का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है.

न्यू बॉर्न बेबी को पहली बार नहलाने के टिप्स

सही समय का इंतजार | Wait for right time

बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाए तब उसे पहली बार नहलाना चाहिए.

पानी का टेम्प्रेचर | Use lukewarm water

बेबी को पहली बार नहाते समय पानी न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए. पानी का टेम्प्रेचर 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए. बच्चे को नहाने से पहले बाथरूम में हॉट शॉवर चलाकर टेम्प्रेचर बढ़ाकर रख सकते हैं.  

ज्यादा देर नहाना ठीक नहीं | Keep the bath brief

बच्चे को काफी देर तक नहाना ठीक नहीं होता है. बाथिंग टाइम को पांच मिनट से ज्यादा न करें. ज्यादा देर तक नहाने से बच्चे को ठंड लग सकती है.

बेबी के सिर और गर्दन को सहारा दें | Support baby's head and neck carefully

नहलाते समय बेबी को ठीक से पकड़ें. साबुन के कारण बेबी के फिसलने का खतरा होता है. इसके साथ ही बेबी के सिर और गर्दन के नीचे हथेली रखकर सहारा दें. हो सके तो इसके लिए किसी अन्य की भी हेल्प लें.

माइल्ड और बगैर महक वाले सोप का यूज | Use mild, fragrancefree baby soap

बेबी को नहाने के लिए माइल्ड और बगैर महक वाले सोप का यूज करना चाहिए. इसके साथ ही बेबी को बहुत ज्यादा साबुन लगाने से भी बचना चाहिए.  

