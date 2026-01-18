अपने बच्चों के साथ ये 5 काम जरूर करें, अगर नहीं किए तो अनुशासन के बिना बच्चे बदतमीज, जिद्दी और अड़ियल बन जाएंगे

Parenting Tips: आजकल बच्चों का जिद्दीपन और माता-पिता की बात नहीं मानना एक आम समस्या बन गई है. माता-पिता अक्सर सोचते हैं कि चिल्लाने या धमकाने से बच्चे बात मान लेंगे, लेकिन असल में इसका उल्टा असर होता है. बच्चे भावनात्मक रूप से माता-पिता से दूर हो जाते हैं या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं. अनुशासन मार-पीट या गुस्से से नहीं, बल्कि माता-पिता के धैर्य और बच्चों से बातचीत से आता है. जब माता-पिता खुद शांत रहते हैं और बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, तभी बच्चे उनकी बात सुनने को तैयार होते हैं. बच्चों को अनुशासन सिखाते समय, उनकी स्वतंत्रता को कम किए बिना उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराना महत्वपूर्ण है. अक्सर बच्चे शरारत करके माता-पिता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामलों में उन्हें डांटने के बजाय उनसे बातचीत करना ज्यादा जरूरी है.

चिल्लाने के बजाय शांत भाव से बात करें

बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चों को अनुशासित करने का मतलब उन पर चिल्लाना या गुस्सा करना है. हालांकि, जब माता-पिता चिल्लाते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है. चिल्लाने के बजाय, अगर आप बच्चों से नज़रें मिलाकर शांत और दृढ़ तरीके से बात करें, तो वे जल्दी ही अपनी गलतियों को समझ जाएंगे.

अगर आपका बच्चा टीवी या मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, तो उसे पूरी तरह बंद करना कोई स्थायी समाधान नहीं है. अचानक किसी चीज को बंद करने से बच्चे नखरे कर सकते हैं या अपने माता-पिता से चीजें छिपाना शुरू कर सकते हैं. इसके बजाय, एक सीमा तय करें, जैसे, "तुम आधे घंटे के लिए टीवी देख सकते हो" जब बच्चे खुद तय की गई सीमाओं का पालन करते हैं, तो उनमें आत्म-अनुशासन विकसित होता है.

बच्चों के न सुनने पर उनसे बात करना बंद कर देना माता-पिता की बहुत बड़ी गलती हो सकती है. इससे माता-पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है और बच्चों को लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं है. अनुशासन के मामले में माता-पिता को बहुत धैर्य रखना चाहिए. बच्चे को नियम मानने में समय लग सकता है, लेकिन माता-पिता को बिना गुस्सा किए लगातार उस नियम का पालन करना चाहिए. धैर्य रखने से बच्चे समझते हैं कि माता-पिता उनकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे धीरे-धीरे वे बात मानने लगते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.