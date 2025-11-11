नारियल तेल कैसे पहचाने असली या नकली, क्या पैराशूट वाकई 100% नारियल तेल है? इस लड़की का वायरल वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

Identify Real Coconut Oil: नारियल एक ऐसा चीज है, जो खाने न सिर्फ खाने के लिए अच्छा होता है, बल्कि नारियल का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है. नारियल तेल के कई फायदे हैं. यह त्वचा और बालों को पोषण देता है, वजन घटाने में मदद करता, इम्यूनिटी बूस्ट करता है. यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को हाइड्रेट करता है, सूजन कम करता है और बालों को मजबूत बनाता है। नारियल के तेल में रोगाणुरोधी गुण होते हैं. यही कारण है कि नारियल तेल भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों में से एक है, लेकिन इसकी शुद्धता पर अक्सर सवाल उठते हैं कि बाजार में मिलने वाला नारियल तेल 100 प्रतिशत असली है या नहीं, इस नारियल के तेल की कैसे पहचान करें.

क्या पैराशूट वाकई 100% नारियल तेल है?

दरअसल, मार्केट एनालिस्ट अंबरीश बालिगा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बाजार में मिलने वाले पैराशूट के नारियल तेल पर सवाल उठाए हैं. अंबरीश बालिगा ने भी बताया कि कैसे निर्माता गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती लागत के कारण नारियल तेल को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना संभव नहीं है.

बालिगा ने एक शताब्दी से अधिक पुराने नारियल तेल उत्पादन सुविधा से अपने अनुभव को साझा किया. उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नारियल तेल उत्पादन की सुविधा है, जो 110 साल से अधिक पुरानी है और हम एक सदी से अधिक समय से गुणवत्ता बनाए रखने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हम बाजार में नारियल तेल को कम कीमत पर बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

बालिगा के मुताबिक, कच्चे माल की कीमत, जो कि कोपरा है, 240 रुपये प्रति किलोग्राम है. 1,000 किलोग्राम कोपरा से लगभग 650 लीटर शुद्ध नारियल तेल बनता है, जिससे इसकी कीमत 370 रुपये प्रति लीटर होती है. उन्होंने कहा, "प्रति लीटर कीमत 370 रुपये है. इसमें हमारी सभी लागतें (मार्केटिंग और बिक्री को छोड़कर) जोड़ने पर यह 390-400 रुपये प्रति लीटर होती है और फिर इसमें थोड़ा लाभ जोड़ने पर यह और भी महंगा हो जाता है." कोई भी इससे नीचे बेचता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है?

असली और नकली नारियल तेल पहचानने के लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं. तेल की खुशबू, रंग, स्वाद और जमने के आधार पर आप इसकी शुद्धता जांच सकते हैं. असली तेल में ताजे नारियल जैसी हल्की खुशबू और मीठा स्वाद होता है, जबकि नकली तेल में केमिकल जैसी तेज बदबू और कड़वा स्वाद आ सकता है. असली तेल जमने पर पूरी तरह सफेद और पारदर्शी होता है और त्वचा पर लगाने पर आसानी से अवशोषित हो जाता है, जबकि मिलावटी तेल जमने पर परतदार हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.